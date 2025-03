La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, estuvo presente en la apertura oficial de Expoagro 2025, la muestra agroindustrial que se desarrollará hasta el 14 de marzo en el predio ferial de San Nicolás (provincia de Buenos Aires), así como en la inauguración oficial del stand de la provincia.

“Santa Fe vuelve a jugar de local en Expoagro, con una apuesta que crece año a año”, afirmó la legisladora, que puso de relieve la importancia de la articulación público-privada a la hora de impulsar a los sectores productivos. “La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro es austera en el uso de los recursos y a la vez eficiente en el impacto de las políticas públicas. Es un modelo donde el Estado no sólo no interfiere en el dinamismo del sector privado, sino que está presente para apalancar a quienes producen y generan empleo de calidad”, agregó García, quien estuvo acompañada por los diputados Lionella Cattalini y Joaquín Blanco, y la ex ministra de Producción Alicia Ciciliani.

“En esta ocasión –detalló-, junto a las principales instituciones financieras del país como son el Banco Nación, el Nuevo Banco de Santa Fe, el Municipal de Rosario y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el gobierno está lanzando distintas líneas de crédito muy accesibles, en las que subsidia tasas de interés para que los productores santafesinos puedan invertir, equiparse y seguir creciendo. En 2024, cuando recién se iniciaba la gestión, fueron 40.000 millones de pesos y para este año se anunciaron 120.000 millones, es decir tres veces más. Es una nueva inyección de energía al motor productivo santafesino para que el potencial de Santa Fe pueda desplegarse en toda su dimensión”, sostuvo.

El Gobierno de Santa Fe ocupa un espacio de 4.500 metros cuadrados, con áreas específicas para los distintos programas oficiales disponibles para el entramado productivo. En el área al aire libre, 24 pymes agroindustriales exhiben su oferta en un entorno especialmente preparado. Otras 5 firmas del sector Agtech disponen de una carpa dedicada a la innovación y tecnología aplicadas al agro.

“Una vez más Santa Fe dice presente con un stand imponente, donde empresas de la provincia muestran al país y al mundo su capacidad productiva, de innovación y su calidad de excelencia”, dijo García al respecto.



Las empresas provienen de distintos departamentos de la provincia, entre ellos Belgrano, Caseros, Castellanos, General López, Iriondo, La Capital, Las Colonias, Rosario, San Jerónimo, San Justo, San Lorenzo y San Martín. Los rubros representados abarcan desde la fabricación de maquinaria agrícola, implementos para el agro y agropartes, hasta soluciones tecnológicas en software y energía renovable aplicada al sector