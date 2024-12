Diputados de Santa Fe sancionó la Ley Tributaria 2025 más adhesión al RIGI y blanqueo

La Cámara de Diputados cerró el año calendario sancionado la Ley Tributaria 2025 que, en esta ocasión, a los temas estrictamente impositivos, añadió la adhesión santafesina al Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) y al blanqueo de capitales aunque con un controvertido impuesto del 2% a los santafesinos que hayan adherido y quieran ganarse un "tapón fiscal".

Para aprobar la norma que - junto al Presupuesto - marcan la hoja de ruta para la administración santafesina del año venidero, Unidos votó en general junto al interbloque justicialista mientras que el Frente Amplio por la Soberanía, Somos Vida más Vida y Familia votaron en rechazo. Pero ya en particular, el justicialismo se diferenció y rechazó varios artículos mientras que también lo hicieron las oficialistas Ximena Sola y María Fernanda Castellani, ambas del Pro en lo que fue la primera fisura del año de Unidos. Ambas legisladores simplemente marcaron que votaron algunos artículos en particular sin exponer los fundamentos. No obstante, socialistas más radicales, Creo y la restante banca del Pro en manos de Astrid Hummel consolidaron la votación en particular.

El tema tributario demandó la mayor parte de la última sesión del año donde además fueron aprobadas otras leyes como el programa de Boleto Educativo Gratuito, la figura legal que tendrá la organización de los Juegos Odesur y la corrección de diez normas penales.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jimena Senn (UCR) fue la encargada de plantear los alcances del mensaje del Poder Ejecutivo destacando la decisión de apoyar al sector productivo santafesino y por eso la tarea conjunta del equipo económico con el de Desarrollo Productivo a la hora de elaborar la iniciativa. Se detuvo en exponer los alcances del impacto en los impuestos de emisión así como en lo referido a Ingresos Brutos. "El proyecto tiene una lógica productiva, justa y equitativa", marcó para después detenerse en que Santa Fe decidió adherir al RIGI para no obstaculizar inversiones y para dotar de seguridad jurídica a los que deseen utilizar el instrumento y en cuanto al blanqueo explicó la decisión de grabar con el 2% de los que utilicen el instrumento pero no con afán recaudatorio.

Enseguida hubo críticas fuertes desde Somos Vida. Primero fue Alicia Azanza la que cuestionó el gravamen del 2% y lo consideró inconstitucional y que genera confusión y falta de previsibilidad al sector productivo. "Es una decisión equivocada, injusta que impacta en la economía y desalienta a utilizar el régimen" afirmó la rosarina. Le siguió la libertaria Silvia Malfesi quien marcó, artículo por artículo, las diferencias con el proyecto y los vicios de inconstitucionalidad que tiene la iniciativa. "Hay vicios de inconstitucionalidad en las facultades que delega la Legislatura en el Ejecutivo", afirmó. Carlos Del Frade (FAS) también anunció el voto en contra por considerar que no se apunta a grabar a los dueños de la riqueza en Santa Fe.

El socialista Mariano Cuvertino hizo una enfática defensa del mensaje con fuertes cuestionamientos a la política financiera y económica a nivel nacional y subrayó los temas incluidos a pedido de la bancada socialista. "No hay mayor carga a los sectores productivos santafesinos" aseguró. "No coincidimos con el RIGI y el blanqueo pero son leyes nacionales y debemos darnos una mirada santafesina".

Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) se detuvo en cuestionar la suba de Ingresos Brutos a billeteras virtuales y a servicios digitales por lo que anunció su voto de rechazo.

En el final fue Walter Agosto (Hacemos Santa Fe) quien adelantó el voto positivo pero marcando diferencias no solo con adherir al RIGI y la particularidad del blanqueo sino con parte de la política impositiva. "El incremento de los impuestos provinciales está en el orden del 60" afirmó para advertir sobre el aumento de la presión tributaria. "Subir impuestos no es recaudar más" acotó e insistió en la necesidad de buscar algún mecanismo para que los santafesinos puedan ponerse al día con los tributos. "No alcanzan los planes de pago de la API", aseveró. El ex ministro hizo notar los fuertes aumentos que habrá en Inmobiliario y Patente en las cuotas finales así como en la suba de tasas de Catastro y del Registro Civil. En definitiva, el justicialismo rechazó seis artículos y los títulos referidos a RIGI y blanqueo.

Castellani coincidió con el PJ en rechazar los dos primeros artículos que refieren al Impuesto Inmobiliario y el que tiene que ver con RIGI y blanqueo.

La Tributaria establece una actualización del Impuesto Inmobiliario (urbano y rural) del 22 % (calculado sobre la última cuota del 2024), para lo cual se tomó un promedio ponderado de la variación porcentual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

Los contribuyentes que estén al día contarán con un descuento del 20 % entre las cuotas 1 y 5, y no abonarán la cuota 6. Tanto para el Impuesto Inmobiliario como para la Patente Automotor, quienes realizan el pago anual tendrán un 35 % de descuento y no serán alcanzados por las actualizaciones previstas para las cuotas 4 y 5 y quienes adhieran al débito automático tendrán un descuento del 15 % en cada cuota.

En cuanto al Inmobiliario Rural, aquellos propietarios que exploten directamente su propio campo para actividad agropecuaria, no tendrán incremento cuando las hectáreas afectadas sean hasta 50; entre 50 y 100 hectáreas tendrán un descuento del impuesto del 40 %; y entre 100 y 300 hectáreas el descuento será del 30 %. Además reduce el Adicional Gran Propietario, quedando solo para aquellos casos en que se supere las 500 hectáreas.

El monto del impuesto Patente Única sobre Vehículos surge de multiplicar la valuación del vehículo y las alícuotas establecidas en la Ley Impositiva Anual. En tal sentido, no se prevén cambios para 2025. Se continuará aplicando el dispositivo que estuvo vigente en los últimos años y que consiste en un límite al incremento anual del impuesto (denominado "tope de aumento"). Se prevé fijar en el 50 % dicho aumento límite para el año 2025. Este beneficio no se aplica para los modelos 2022, 2023, 2024 y 2025.