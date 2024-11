A través de la red social X, Marzorati detalló que el régimen de importación por courier es un régimen de importación simplificado que fue creado para facilitar los envíos internacionales y reducir sus costos.

"Puede tener fines comerciales y particulares siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa", aclaró el funcionario.

Actualmente, el valor de las mercaderías no puede exceder los u$s1.000 por envío y el peso total del mismo no puede superar los 50 kilogramos. Desde diciembre, el valor máximo del envío pasa de u$s1.000 a u$s3.000.

El Subsecretario de Comercio Exterior precisó que el courier comercia podrá ser utilizado siempre que no supere los límites antes mencionados y siempre que no requiera intervención de terceros Organismos (ANMAT, INAL, entre otros). No hay límites en la cantidad de envíos

Respecto al courier particular (pequeños envíos), Marzorati explicó que en caso de superar los límites o requerir intervención, el interesado no podrá usar el courier comercial y surgirán 2 opciones:

- Hacer un despacho general (con despachante)

- Hacer un despacho bajo courier particular (pequeños envíos) siempre que no traiga más de 3 unidades del mismo tipo y no tenga fines comerciales. Esta opción sólo permite 5 envíos al año.

Compras por Amazon: tratamiento impositivo

- Despacho general: Se debe abonar aranceles, Tasa Estadística, IVA, IVA Percepción, Anticipo de Ganancias e IIBB



- Courier comercial: Se debe abonar aranceles, Tasa Estadística e IVA

En referencia a los costos de envío, se debe tener en cuenta que, además de la cuestión impositiva, todos los envíos tienen un costo que dependerá del proveedor y deberá ser abonado por el interesado.

En resumen, sólo para el courier particular (pequeños envíos): actualmente se paga aranceles (0 a 35%), Tasa Estadística (0 a 3%) e IVA (0 a 21%) por todo el monto.

A partir de diciembre, los primeros u$s400 sólo pagarán IVA y el excedente seguirá pagando aranceles,Tasa Estadística e IVA

Para entender la magnitud de los cambios, el total de importaciones por courier (particular + comercial) ha oscilado entre el 0,25% y el 0,85% de las importaciones totales (2016-2024, según el INDEC)

Las modificaciones tienen como objetivo dar un mayor acceso a todas las personas, equipararlo con otros países de la región y facilitar el necesario abastecimiento de insumos y repuestos en un contexto de apertura comercial y normalización del comercio exterior.

¿Si compro hoy y me llega en diciembre, que regimen aplica?

Aplica el régimen que esté vigente al momento de despachar la mercadería en Argentina (nacionalización)