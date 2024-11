Mientras avanza la última etapa de construcción del Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré”, en Rafaela, el Gobierno Provincial inició los procesos de licitación que permitirán equipar todos los servicios de alta complejidad que tendrá el efector.

Este miércoles 13 se conocieron las ofertas para la compra de los equipamientos que se requieren para los servicios de Resonancia Magnética Nuclear y Tomografía, en un acto que tuvo lugar en Casa de Gobierno. Lo encabezaron la ministra de Salud de la provincia, Silvia Ciancio; y el secretario General del Gobierno de la Provincia, Juan Cruz Cándido; junto al secretario de Administración del ministerio, Guillermo Álvarez.

Teniendo en cuenta el contexto en que se realizan estas inversiones, el secretario General remarcó que “esta es la manera que tenemos en Santa Fe de defender lo público, con honradez en el manejo de los fondos, sin despilfarro, comprendiendo al mismo tiempo que el Estado tiene un rol en la salud, en la educación, en la seguridad, en la obra pública, que no puede ni debe delegar, porque es la garantía del acceso igualitario a derechos indispensables”. En esa línea agregó que “Santa Fe es una provincia bien administrada que puede demostrarle al país cómo se puede tener superávit, cómo se puede tener equilibrio en las cuentas públicas, con un gobierno presente, que innova, invierte, que entiende la necesidad de construir una democracia de soluciones en la provincia”.

La ministra de Salud expresó su compromiso y el de todo su gabinete para “conformar un equipo de salud para el Hospital Regional. Contamos con la decisión política del gobernador Maximiliano Pullaro de invertir en la obra edilicia y en la tecnología, pero se necesita un equipo de salud potente para trabajar en ese edificio y brindar la atención que se merecen y necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Rafaela y toda la región”. Además, ratificó la decisión de fortalecer el trabajo de la red de salud pública, en todos sus niveles: “para nosotros es tan importante este nuevo hospital como la recuperación del Centro de Salud de la Comuna de Lehmann, que licitamos ayer en el Departamento Castellanos. Nos encontramos con una red de salud debilitada en lo edilicio, pero también en los vínculos y creo que estamos dando pasos firmes para desandar ese camino, ordenando, trabajando mucho cada día y con mucha responsabilidad como nos pide el gobernador”.

Inversión en Salud

Por su parte, Guillermo Álvarez valoró el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y sus áreas técnicas, detalló las licitaciones que ya se realizaron y anticipó que lo invertido en el equipamiento para el nuevo hospital, con presupuesto del año 2025, “será una de las inversiones más importantes que vamos a tener en materia de salud en estos años, lo que nos va a permitir inaugurar uno de los hospitales más modernos del país seguramente”. Al respecto detalló que el 28 de octubre se licitaron herramientas, instrumental y accesorios para el taller de bioingeniería y mantenimiento, con un presupuesto de $28.584.225, y una oferta presentada. Al día siguiente se conocieron dos ofertas por equipamiento para neurocirugía, por un monto oficial de $203.040.000; el 30 de octubre, se abrieron 11 sobres con ofertas para mobiliario no médico, presupuestado en $234.461.280. El 5 de noviembre, con dos cotizaciones, se licitaron simuladores y analizadores de equipamiento médico, con presupuesto de $100.779.750. El próximo 18 de noviembre será el turno del equipamiento de diagnóstico por imágenes, con un presupuesto de $1.428.969.082.

El presupuesto oficial para el resonador y el tomógrafo es de $2.062.125.000. Las ofertas que se conocieron hoy se presentaron en dólares: Canon Medical System S.A., cotizó el equipamiento en U$S 1.794.200; Philips Argentina S.A., en U$S 2.255.665,36; y Siemens Healthcare S.A., presentó oferta por el tomógrafo, por U$S 552.739.

Del acto también participaron la diputada provincial Varinia Drisun; el secretario de Desarrollo Humano y Salud de la Municipalidad de Rafaela, Gabriel Cáceres; los secretarios de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; de Salud, Andrea Uboldi; de Participación Social en Salud, Marcelo Dellaporta; de Tercer Nivel, César Pauloni; y el secretario General del Ministerio, Ramiro Dall’ Aglio. Además, la directora del SAMCo “Dr Jaime Ferré”, Natalia Weppler; y la directora provincial de la Red de Bioingeniería, Alejandra Cena, entre otros.