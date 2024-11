En Banco del Sol, todos los días son de ahorro

Entre las promociones más destacadas, los nuevos titulares de la tarjeta de crédito del banco recibirán un 50% de reintegro en su primera compra. Además, durante noviembre se podrá acceder a opciones de financiación de hasta 24 cuotas sin interés en Musimundo, 18 cuotas sin interés en marcas como Dexter, Moov, Stock Center y Crocs, y 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y en Mercado Libre los jueves.

Los beneficios se extienden a las compras con tarjeta de débito, que incluyen un 20% de reintegro en Axion Energy los miércoles (límite mensual de $5.000), y un 25% en Supermercados Día todos los martes (también con un tope de $5.000 al mes). Además, se ofrecerá un 20% de reintegro de hasta $4.000 por cliente en días seleccionados en PedidosYa, Farmacity, Simplicity y Farma Plus.

Los usuarios que utilizan MODO en la app del banco podrán acceder a promociones adicionales, como un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Lidherma todos los jueves (hasta $12.000 en compras presenciales), un 20% en FarmaShop todos los sábados (hasta $3.000 en compras presenciales y online), y un 15% en Nutrican los viernes (con un tope mensual de $5.000). También se ofrece una bonificación del 100% en la suscripción a Sony One por tres meses.

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.bancodelsol.com/beneficios. Banco del Sol sigue innovando y adaptándose a las necesidades de sus usuarios, brindando soluciones financieras accesibles en todo el país.