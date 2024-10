Día de la Madre: Banco del Sol ofrece descuentos en indumentaria, electro y perfumerías

Banco del Sol, el banco digital de SANCOR SEGUROS, celebra el Día de la Madre con promociones especiales.

Con motivo del lanzamiento de su tarjeta de crédito, Banco del Sol ofrece un 50% de reintegro en la primera compra realizada. Asimismo, hasta el 30 de octubre, los clientes pueden acceder a 24 cuotas sin interés en productos seleccionados de Musimundo y a 18 cuotas sin interés en Dexter, Moov, Stock Center, Crocs, Top Sport, Chelsea, SevenSport y Exit. Además, abonando con la misma tarjeta, hay 3 cuotas sin interés en Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market, y también en Mercado Libre los días jueves.

En cuanto a los beneficios con la tarjeta de débito, Banco del Sol ofrece un 20% de descuento todos los jueves y viernes en Farma Plus y los miércoles en Farmacity y Simplicity. Ambos con tope de reintegro de $4000 por mes.

A su vez, para maximizar las finanzas y disfrutar de la experiencia bancaria, hay beneficios especiales disponibles únicamente con MODO desde la App o con Banco del Sol desde MODO:

Lidherma : Los clientes podrán acceder a un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés todos los días jueves. Tope de reintegro $12.000 por mes; promoción válida hasta el 29/11/2024.

: Los clientes podrán acceder a un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés todos los días jueves. Tope de reintegro $12.000 por mes; promoción válida hasta el 29/11/2024. Top Farma : Todos los viernes hay un 20% de reintegro. Tope $4.000 por semana; válida hasta el 25/10/2024.

: Todos los viernes hay un 20% de reintegro. Tope $4.000 por semana; válida hasta el 25/10/2024. Vacalín : Viernes, sábados y domingos hay un 30% de reintegro. Tope $6.000 por semana; vigente hasta el 25/10/2024.

: Viernes, sábados y domingos hay un 30% de reintegro. Tope $6.000 por semana; vigente hasta el 25/10/2024. Selma : Todos los miércoles 35% de reintegro. Tope $8.000 mensuales; válida hasta el 30/10/2024.

: Todos los miércoles 35% de reintegro. Tope $8.000 mensuales; válida hasta el 30/10/2024. Beer Market: Todos los días 25% de reintegro. Tope $10.000 por mes. Vigente hasta el 19/10/2024.

Los términos y condiciones se encuentran disponibles en www.bancodelsol.com/beneficios. Banco del Sol continúa adaptando su oferta a las necesidades de sus clientes, brindando soluciones financieras innovadoras y accesibles en todo el país.