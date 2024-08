El Programa Regional de Mujeres Lideres es una iniciativa conjunta de la Red Mujeres de la Industria Argentina (Red MIA), la Fundación FLOR y la Organización Argentina de Mujeres Empresarias (OAME), con el objetivo de resaltar el papel de las mujeres en el desarrollo organizacional.

El programa busca reconocer y promover el rol de las mujeres en las organizaciones, ofreciendo un espacio para la exposición y discusión de sus experiencias y logros.

En este sentido, Gisela Scaglia hizo énfasis en su historia familiar y como los preconceptos fueron en un momento una base a superar y que hoy la muestra como ejemplo de esa superación.

Por esto, la Vicegobernadora Scaglia dejó el mensaje firme de que "todas somos lideres gracias a estar dispuestas a trabajar el triple, que no se trata solo de ocupar un cargo sino de transformar realidades y demostrar nuestra capacidad de superación y el esfuerzo. Esto no supone dejar de reconocer que el camino es una suma de más fracasos que de éxitos, de eso trata la vida, pero en la huella que dejamos hay aprendizaje y nos hace merecedoras de los lugares que ocupamos en colaboración con otras mujeres".

"Por esto, mi mensaje es para todas las mujeres para que crean en ustedes mismas, muchas veces desde una minoría, pero que conducidas por sus sueños no nos deben permitir dejar de lado nuestras metas, ni dejar de superar obstáculos. Es nuestra responsabilidad seguir abriendo caminos para nosotras pero también para las que hoy nos escuchan o las nuevas generaciones y eso es liderar, es la capacidad de dar el ejemplo de compromiso, integridad y esfuerzo en pos de alcanzar los objetivos que nos proponemos en función de mejorar siempre nuestro entorno y nuestro contexto social. Por todo esto, que como bien dije, no es poco ni fácil, es que todas somos lideres y ese es el desafío que les vengo a proponer, seamos lideres y no esperemos que nos hagan merecedoras de lo que hacemos, somos nosotras constructoras de nuestro camino. ¡Muchas gracias a todas!"

Participaron en el evento también Graciela Acastello de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela, Norma Bessone de la Sociedad Rural Rafaela, Carina Spaggiari, Diseñadora de Modas, Carola Carrizo de Base Constructora, Romina Romero de la Sociedad Rural de Rafaela, Mariana Basso de ABS Ingeniería, Tatiana Santori de Olà Comunicación, y la moderadora del evento fue Natalia Aquilino, Ex Directora General del CCIRR