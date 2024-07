Con un locro para más de 4 mil personas, el socialismo reafirmó su protagonismo político en Santa Fe

El Partido Socialista celebró el tradicional locro de Día de la Independencia Nacional en un salón Metropolitano colmado por más de 4.000 personas, además de la presencia de autoridades partidarias, legisladores, representantes de gobiernos locales y dirigentes de toda la provincia.

En ese marco, Clara García, presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados acompañóa a la Junta Provincial en el escenario, y comenzó por felicitar a todos los militantes que participaron de la elaboración del tradicional locro del 9 de Julio: “Este locro expresa la pasión socialista, la de un partido que reivindica a la Nación y a su independencia. Hoy más que nunca tenemos que recuperar la esencia de un país que nos necesita en pie, para vivir en libertad y unión. Cuando el cielo se pone negro, uno se puede quedar mirando la oscuridad o tratar de buscar y seguir a las luces, como la de Guillermo (Estévez Boero), la de Hermes (Binner), y la de Miguel (Lifschitz). Nuestro orgullo es tomar esas banderas e iluminar el camino para los que vienen. Estamos en una Santa Fe que nos necesita después de una noche de cuatro años. No es fácil el camino pero el socialismo está unido y ante la mala política proponemos la buena política; ante las corruptos proponemos la honestidad; ante la agresión, el amor”.

Junto a García subieron Joaquín Blanco, diputado provincial y secretario general del PS santafesino, y el resto de los integrantes de la junta provincial. En ese marco, el dirigente celebró “la presencia de representantes los 19 departamentos de la provincia que hoy forman parte de la conducción partidaria y están compartiendo este gran locro socialista. En un momento muy difícil, donde mucha gente no encuentra respuesta en la dirigencia, venimos a decir que hay una esperanza, un camino diferente: el de la solidaridad, el esfuerzo, la honestidad”, sostuvo. “Vamos a abrir las puertas y ventanas de nuestro partido para recibir a tanta gente que busca una alternativa en este momento de crisis. Los argentinos no van a volver a un pasado que no les dio respuestas”, afirmó y añadió: “No quieren inflación, ni grieta, ni corrupción. Quieren crecimiento, producción, empleo, reglas claras para vivir”.

“En su momento, muchos nos decían que íbamos a ser furgón de cola de Unidos pero escuchamos a la sociedad, que nos pedía que nos pusiéramos de acuerdo para resolver los problemas de la provincia”, recordó Blanco. “Hoy somos parte del gobierno provincial y en cada ministerio hay socialistas aportando compromiso y experiencia. Si a Unidos le va bien, nace una alternativa para la Argentina. Hay que construir la superación a Milei y la gente no va a volver a atrás. La superación no vendrá del pasado que no tiene nada nuevo para ofrecer”, aseguró. Asimismo, Blanco reconoció "la enorme cantidad de gente que participó de la actividad" y llamó hacer del partido "un casa de puertas y ventanas abiertas. Es tiempo de convocar, vivimos un tiempo de crisis que necesita de compañerismo y solidaridad. Este es una organización que tiene que seguir creciendo y necesitamos sumas a todos los que desean participar, sin hacerle un examen de nada en la puerta de ingresó", afirmó.

A su turno, Varinia Drisun, diputada provincial y secretaria adjunta de la fuerza, remarcó: “Los socialistas celebramos el 9 de Julio porque esta fecha fue un punto de inflexión para construir la patria nueva. En 200 años tuvimos avances y retrocesos pero nunca abandonamos la construcción de un país justo, solidario, independiente; una Nación libre. Hoy, en este momento tan complicado para nuestro país, estamos viviendo un nuevo tiempo para el socialismo, construyendo día a día una nueva organización, que crezca de abajo a arriba, con debate, participación, planificación y despliegue territorial. Tenemos el desafío y la responsabilidad de continuar con el legado de los hombres y mujeres de la Independencia y estamos orgullosos de nuestra vocación frentista, de integrar Unidos y del gobierno de Maximiliano Pullaro, que despertó a la provincia de Santa Fe, mirando siempre al futuro”.

Mónica Fein, diputada nacional y presidenta del Partido Socialista de Argentina, le habló directamente al gobierno nacional: “Nos llamaron a pactar pero les dijimos que el socialismo ya pactó; pactó con los trabajadores, el desarrollo productivo, el federalismo, con los comedores, las cooperadoras, las mujeres y las disidencias. Tenemos un pacto con la solidaridad y la igualdad, con los jubilados y pensionados, y con las infancias que hoy están pagado el ajuste del gobierno de Milei. No nos vamos a resignar a que nuestros hijos y nietos no tengan trabajo y futuro. Nuestro pacto siempre será con las mayorías nacionales”.

En sintonía, el ex gobernador y actual diputado provincial Antonio Bonfatti, afirmó: “Libertad es el derecho a la salud, que no pasa por las prepagas; el derecho a la educación, que no son los vouchers; el derecho de las minorías, las personas con discapacidad. Libertad es soberanía para defender Malvinas, pero también nuestros recursos pesqueros, mineros, nuestro campo, nuestros pequeños y medianos empresarios. Libertad es defender el federalismo y el derecho de las provincias a contar con los recursos que les corresponden. Sigamos defendiendo la libertad desde las bases y los principios del socialismo sin claudicar, como hicimos en Rosario, en la provincia de Santa Fe y en cada pueblo y ciudad donde gobernamos”, concluyó.

Entre los presentes estuvieron el diputado provincial los diputados provinciales Pablo Farías, Rubén Galassi, Mariano Cuvertino, Lionella Cattalini, Sergio Rojas, Gisel Mahmud, Leo Calaianov, Rosana Bellatti y Charo Mancini; integrantes del gobierno provincial como los ministros de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; y de Cultura, Susana Rueda; los secretarios de Derechos Humanos, Emilio Jatón; la secretaria de Salud y ex ministra, Andrea Uboldi, el administrador de Vialidad, Pablo Seghezzo; los secrretarios y ex ministros José Garibay y Gonzalo Saglione; el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, entre otros.