El gobierno provincial cargó el descuento a docentes y asistentes escolares por el día de paro

El gobierno de la provincia de Santa Fe cargó el descuento por el día de paro a docentes y asistentes escolares que se adhirieron a la medida de fuerza el pasado 8 de mayo, según pudo conocer RAFAELA NOTICIAS. Se trata de todos aquellos trabajadores que no completaron la Declaración Jurada que implementó el Ministerio de Educación como forma de controlar quiénes eran los que iban a prestar servicio ese día. En el caso de los docentes y asistentes escolares el descuento fue cargado al sistema "Mi Legajo" en las últimas horas bajo el artículo correspondiente con la inscripción "Adhesión a medidas de fuerza sin sueldo/presentismo/reemplazante".

La particularidad es que el descuento alcanzó a todos los agentes que no completaron la Declaración Jurada, sin importar si estaban o no trabajando, por lo que también se vieron afectados docentes y asistentes escolares con licencia médica que no realizaron el trámite. Es decir, no hubo otro tipo de control ministerial para saber si los que verdaderamente completaron la Declaración Jurada fueron o no a trabajar el 8 de mayo. De hecho se conoció un video donde un dirigente gremial de Rosario, más precisamente el secretario general de AMSAFE Juan Pablo Cassielo, completó la Declaración Jurada el día después de participar de la marcha y de adherirse al paro.

Cabe recordar que los días de paro fueron 2, tanto 8 como 9 de mayo, pero la Provincia decidió que era "injusta" la medida de fuerza del primer día dado que era hacia a la administración del gobernador Pullaro. En tanto el paro del 9 de mayo, al estar vinculado al gobierno nacional, la Provincia decidió no tenerlo en cuenta a la hora de efectuar descuentos.

En el mientras tanto, todavía no se conoce fecha de la nueva reunión paritaria para los gremios docentes ni de la Administración Central, a la que se llegará ahora con un nuevo malestar luego de conocerse la efectivización del descuento mencionado. En un conflicto que no termina y que lleva ya más de 5 meses sin resolverse.