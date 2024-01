Billetera Santa Fe se mantiene pero sólo como herramienta digital de pago

El secretario de Comercio Interior de la provincia, Gustavo Rezzoaglio, confirmó que desde el 1° de enero, Billetera Santa Fe sigue funcionando pero sólo como medio digital de pago. "En los comercios adheridos, se puede seguir utilizando Billetera pero sin los reintegros; ésa es la diferencia. Opera como una suerte de billetera virtual", manifestó.



El funcionario recordó que desde principios de semana se encuentra vigente un beneficio lanzado por la propia entidad crediticia, y que consiste en un sorteo para quienes efectúen compras a través de esta herramienta. "Pero lo importante – destacó- es que todos los usuarios podrán seguir utilizándola como un medio digital de pago, y quedan vigentes los saldos de los créditos que cada usuario disponga", sostuvo.

Reintegros, no

Rezzoaglio recordó que la decisión de suspender a partir de enero el reintegro de cinco mil pesos que se había dispuesto desde que se lanzó Billetera Santa Fe, obedece a la necesidad de analizar el universo de usuarios que utiliza dicha herramienta. Pero ello no ha sido posible hasta aquí, puesto que el agente financiero de la provincia –Banco Santa Fe- no ha suministrado la base de datos.



Según lo manifestado oportunamente tanto por el gobernador Maximiliano Pullaro como por el ministro de Economía, Pablo Olivares, el uso de Billetera sin condicionamientos derivó en cierto "abuso", puesto que al no existir restricciones, terminó siendo utilizada por personas de alto poder adquisitivo y para la compra de productos que no eran de primera necesidad.



"Ya lo dijo el gobernador - recordó Rezzoaglio-; no se puede seguir solventando y subsidiando a consumidores y usuarios de Billetera que dispongan de un nivel alto de ingresos, que torne injusto el incentivo. La razón de la suspensión del reintegro – insistió-, está asociada a la falta de datos que le permita al estado santafesinos ir por una segmentación".

Segmentación

Rezzoaglio aclaró que es intención del gobierno actual restituir la política de reintegro, pero explicó que eso sucederá cuando se haya podido realizar la correspondiente segmentación, sobre la base del universo de datos que todavía no ha cedido el Banco Santa Fe.



"La intención es que el reintegro pueda volver, pero ello será una vez que hayamos logrado depurar las bases de datos de los usuarios de Billetera. Estamos apurando al banco para que brinde esta información porque tiene la responsabilidad de suministrar el perfil impositivo de todos los usuarios. Hay un millón 700 mil usuarios de Billetera", recordó. "Una vez que tengamos esos datos – sostuvo-, iremos por la segmentación porque pensamos, por ejemplo, en los jubilados para que puedan seguir manteniendo el subsidio de cinco mil pesos y hasta superándolo porque hoy esa cifra con la inflación reinante son migajas. Pero tenemos que reformular el uso de Billetera", enfatizó.

Consultado respecto de los tiempos que manejan para la restitución de dicho reintegro, aclaró que "no depende de nosotros". "Dicho en términos futbolísticos, la pelota está en el campo del Banco de Santa Fe, que se ha demorado y deja pasar el tiempo. Pero somos optimistas para que cuanto antes, podamos contar con esa información. Y apenas la tengamos, la vamos a comunicar porque sabemos de la importancia de esta herramienta sobre todo en tiempos tan críticos".

Entre privados

Asimismo, el gobierno ratificó que quedará en manos del sector privado a través de los comerciantes – llegaron a ser 38 mil los que conformaron el ecosistema de Billetera- y del Banco de Santa Fe, la posibilidad de acordar y diseñar estrategias para conceder y hasta ampliar beneficios a usuarios de Billetera en otros segmentos sociales no vulnerables.