Eruca Sativa se prepara para el show más grande de su historia

Eruca Sativa tendrá su bautismo de fuego en un lugar que ya se está convirtiendo en un paso obligado para bandas y artistas nacionales e internacionales. El trío estará realizando el viernes 8 de diciembre, por la noche, su primer Movistar Arena en el que, prometen, será el show más grande de su historia.



La banda conformada por la sunchalense Lula Bertoldi (voz), Brenda Martin (bajo) y Gabriel Pedernera (batería) cierra el año musical con este desafío de presentarse ante una multitud en el coqueto estadio cerrado ubicado en Villa Crespo. Será como parte de los festejos de los primeros 15 años de trayectoria de la banda que naciera musicalmente en Córdoba.



El trío comenzó la celebración en diciembre del 2022 con una nueva nominación a los Grammy Latinos y agotando todas las localidades en su paso por Obras Sanitarias. El festejo continuó este año con dos estatuillas conquistadas de tres nominaciones que tenían en los Premios Gardel y con una distinción por parte de la Legislatura porteña que los distinguió como "Personalidades Destacadas" de la Ciudad de Buenos Aires.



Pasaron otras funciones agotadas como el Teatro Coliseo y en la Sala SinPiso de GEBA, otros treinta shows por el interior y una gira internacional que los llevará hasta fin de año por países como Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, México y España.

El trío rockero también fue el encargado del show de apertura de los conciertos que el ex líder de Pink Floyd, Roger Waters ofrecerá a fines de noviembre en el Estadio River Plate como parte de la gira mundial "This is not a Drill".



El gran cierre de la gira y de los festejos de los primeros 15 años de trabajo tendrán su coronación definitiva en el Movistar Arena donde repasarán buena parte de su discografía.