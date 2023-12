La Cámara de Diputados convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal Juvenil

El proyecto del nuevo Código Procesal Penal Juvenil de Santa Fe se convirtió en ley este jueves 30, luego de su aprobación por parte de la Cámara de Diputados. La semana pasada había tenido media sanción del Senado.



Según la iniciativa aprobada, desaparecerán los juzgados de menores y las investigaciones serán llevadas a cabo por fiscales. La medida busca regular el proceso penal para personas que, al momento de la comisión del hecho calificado como delito, tengan menos de 18 años de edad y que, conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo. El proyecto contó con el acompañamiento de todos los bloques pero con fuertes críticas del PJ, el PS y el Frente Social y Popular.

Cabe destacar que, pese a los cambios en el Código Procesal, la edad de imputabilidad no se modificó ya que se trata de un atributo propio del Congreso de la Nación. En lo que sí se avanzó es en el tratamiento especial que tendrán ahora los casos de los menores que cometen delitos y que son inimputables.

“Es un proyecto que va a ser sumamente importante para la justicia juvenil. El avance de los delitos cometidos por menores es importantísimo, para llenar un vacío que tenía la justicia de Santa Fe”, había destacado la semana pasada el senador Raúl Gramajo (9 de Julio).

“La justicia de menores en Santa Fe no da para más. El delito juvenil ha crecido de manera exponencial. Esta no es la ley perfecta, pero es la ley posible y eso no es menor. Es una herramienta para darle respuestas a una sociedad que pide justicia”, había añadido el senador Lisandro Enrico (Gral. López).

En la misma dirección, Enrico había advertido que “no podemos modificar la edad de imputabilidad porque es ley nacional. Lo que podemos regular las provincias es el procedimiento para cuando un menor comete un delito” y aseguró que “hoy hay una justicia de menores que no funciona, hay mucha impunidad y por eso proponemos un sistema nuevo”.

Enrico había explicado que el nuevo código “pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Además, se le dará una gran participación en el proceso a las víctimas para que sea tenida en cuenta por la justicia”. En cuanto a los menores inimputables, el senador explicó que “establecimos un tratamiento para esos casos. No puede ser que no pase nada. Tienen que tener tratamiento porque crecen los delitos cometidos por menores no punibles”.