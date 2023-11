Carolina Losada propone facilitar los medios de pago del transporte público

“Cualquier usuario del transporte público de nuestro país puede dar fe de lo difícil que resulta en muchísimos casos, comprar y recargar la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E), por eso estamos proponiendo una solución a través de la implementación de nuevos métodos de pago”. También permitirá a los turistas y ciudadanos de jurisdicciones donde no hay red SUBE usar el transporte público sin complicaciones para pagar.



El Proyecto de Ley presentado por la senadora por Santa Fe, que cuenta con el apoyo de más de 15 senadores, no busca reemplazar la S.U.B.E, sino crear nuevas formas de cobro que facilite el acceso al uso del transporte de pasajeros en todo el país.



“El actual sistema presenta un problema porque está pensado como un sistema cerrado, y la realidad nos muestra que los usuarios tienen grandes problemas para conseguir tarjetas en caso de pérdida, roturas, robos, dificultad en conseguir puestos y terminales de recarga”, explicó.



A través de los años, el pago del transporte público ha evolucionado desde el pago con monedas hasta la utilización de métodos que brindan mayor comodidad y eficiencia. “Hay tecnología disponible para el pago del transporte público que puede ser una solución beneficiosa para los cientos de miles de usuarios. Estas experiencias ya son un éxito en países como Inglaterra, Brasil, Guatemala, Colombia y Países Bajos”.



Losada señaló que el pago a través de billeteras virtuales y aplicaciones en celulares, facilitará el pago del transporte público e impactará positivamente en los usuarios que tendrán más alternativas y no perderán tiempo en busca de una estación de recarga.

Además, explicó que este sistema de pago universal deberá ser implementado de forma paulatina y progresiva en los diferentes medios de transportes públicos de pasajeros de todo el país.