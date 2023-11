SanCor cuestionó el fideicomiso y aseguró que está en riesgo la cooperativa si no se normaliza su operatoria

Economía 06 de noviembre de 2023 Por SanCor CUL

En un comunicado, la cooperativa láctea afirma que la alternativa de solución posible no alcanzó sus objetivos, entre otros aspectos, porque no se daba respuesta a los casi 900 trabajadores que hubieran quedado fuera de los planes del nuevo negocio. Admite que la retribución de los empleados no ha sido la que correspondería pero que todas las decisiones se han tomado para garantizar la operatoria y sostener las fuentes laborales, situación que está "bajo serio riesgo" por las asambleas gremiales.