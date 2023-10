Bullrich confirmó su apoyo a Milei: “No podemos ser neutrales, ratificamos los valores del cambio y la libertad”

El anuncio de la presidenta del PRO y ex candidata presidencial - aclaró que hablaba a título personal - deja al borde de la ruptura a Juntos por el Cambio. “Si gana el kirchnerismo, se va a disolver la alianza", anticipó. El radicalismo define esta tarde su posición. Elisa Carrió, titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio, se pronunció también: “No a Milei y No a Massa".

La excandidata presidencial de Juntos por el Cambio y titular del PRO, Patricia Bullrich, anunció este miércoles 25 que apoyará a su ex rival de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en la segunda vuelta electoral que definirá el próximo presidente de los argentinos, el próximo 19 de noviembre, aunque aclaró que cada espacio de la alianza “tendrá libertad de acción” de cara al día D para el futuro argentino: “No es un acuerdo de cogobierno con Milei, es una decisión unilateral en defensa de nuestros principios”, sostuvo la dirigente opositora.

“Acá estamos quienes integramos la fórmula que competimos en las elecciones, elegida democráticamente en las PASO, no venimos en representación de nuestros partidos, sino en nombre del apoyo de los más de seis millones de personas que nos votaron”, arrancó la conferencia Bullrich junto a Luis Petri.

“La urgencia nos interpela a no ser neutrales frente al balotaje. Que continúe el kirchnerismo es un peligro. Solo en un país sin populismo podrá salir adelante. Hace más de 20 años que Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa nos hunden bajo el dominio de un populismo corrupto que está conduciendo a la Argentina hacia una decadencia total. Si Massa es presidente, Cristina Kirchner seguirá poniendo jueces a dedo para garantizar su impunidad. El Congreso se convertirá en una escribanía bajo negociaciones espurias sin reglas de transparencia. La seguridad estará en peligro por la ideología kirchnerista. La Argentina necesita un cambio de raíz. El fin de la emisión monetaria para erradicar la inflación. Es necesario un Estado austero. Educación pública gratuita y de calidad. Bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años”, comenzó el punteo Bullrich.

“Con Milei tenemos diferencias y no las ocultamos. Sin embargo, la mayoría de los argentinos eligió un cambio y tenemos la obligación de no ser neutrales. Hay que ahorrar fuerzas para un objetivo superior”, subrayó. Y remarcó que cada uno “tiene libertad de acción, el radicalismo, el PRO y cada uno de los que componen esta alianza”.

“En la charla con Milei no se habló de gobierno. No estamos en un pacto o acuerdo con Milei. Nosotros estamos diciendo lo que Argentina necesita. Acá no hay un co-gobierno. Esto es así de llano y simple. Desde mi perspectiva, si gana el kirchnerismo se va a disolución de Juntos por el cambio”, lanzó Bullrich.

La dirigente del PRO reveló que en la noche de este martes se reunió con Milei y que, en ese marco, se perdonaron “mutuamente” por los agravios y declaraciones que se realizaron durante la campaña. “Ayer a la noche tuvimos una charla respecto a lo que habían sido sus declaraciones y en el ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Fuimos capaces de perdonarnos porque la Patria nos necesita”, dijo Bullrich en la rueda de prensa.

La decisión deja pendiendo de un hijo a la alianza opositora. Aunque los socios del radicalismo definirán esta tarde su postura varios de sus principales referentes ya anticiparon que no están dispuestos a dar su apoyo a un dirigente que en más de una oportunidad se jactó de practicar boxeo con una bolsa con la cara de Raúl Alfonsín.

Este martes 24, el expresidente y la referente del PRO se reunieron con el candidato presidencial de La Libertad Avanza, para aceitar los términos del acuerdo. Desde el mismo día de la elección del domingo pasado, el libertario anticipó su intención de sumar a Bullrich a su eventual Gabinete, para que se hiciera cargo nuevamente del Ministerio de Seguridad.

Bullrich decide de esta manera privilegiar los deseos de Mauricio Macri –a quien siempre le costó esfuerzos ocultar sus deseos de armar una alianza con el libertario– por sobre las acusaciones que ella misma recibió del propio Milei, quien llegó a acusarla de “montonera tirabombas”, lo que generó denuncias penales de la exfuncionaria del macrismo al competidor de Sergio Massa en el balotaje.

Pero la decisión de apoyar a Milei también será una estocada dentro del PRO. Horacio Rodríguez Larreta repitió más de una vez que Milei era su límite y habrá que ver qué pasa con dirigentes como Silvia Lospennato, una figura clave para la aprobación de la ley que garantizó el aborto legal en la Argentina, o los socios de la Coalición Cívica quienes dejaron en libertad de acción a sus militantes, pero dejaron en claro que los libertarios no eran una opción. Por caso, Lilita Carrió dijo este miércoles que iba a “impugnar el voto”, dejando en claro su postura anti Milei y anti Massa. “Macri consiguió lo que siempre quiso, que es apoyar a milei. Nunca fue Rodríguez Larreta, nunca fue Patricia Bullrich, siempre fue Milei”, disparó Carrió.

Sin embargo, Bullrich logró sentar este miércoles a Larreta junto a ella, previo al anuncio formal ante la prensa, en una reunión en su domicilio particular. También estuvieron Mauricio y Jorge Macri, Cristian Ritondo, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Federico Pinedo, el gobernador electo de Chubut, Ignacio Torres, y su ex compañero de fórmula, Luis Petri.

Tras esa reunión y antes de la conferencia, Santili remarcó que el voto “es de la gente, la sociedad decide, pero sí tenemos que cuidar la unidad de nuestro espacio y evitar avasallamientos de las instituciones. Patricia da su postura y después verá cada uno. Lo que tenemos que cuidar son los 10 gobernadores, 500 intendentes y sostener el parlamento para evitar atropellos”, dijo.

Una alianza que cruje

En tanto, la UCR reunirá a su conducción esta tarde en una reunión donde lo único seguro es el rechazo a la figura de Milei. La cita es a las 14:00 en el Comité Nacional, ubicado en la calle Alsina 1786 de esta capital.

Si bien autoridades partidarias, como María Luisa Storani, alentaron un posible respaldo a Massa, el candidato presidencial de Unión por la Patria, fuentes partidarias dijeron que el escenario está “abierto”.

En este contexto, tampoco se sabe si el radicalismo tomará hoy una decisión tajante sobre su postura rumbo al balotaje del 19 de noviembre.

“El rechazo a Milei es seguro. El representa valores muy contrarios a la UCR. Sobre el respaldo a Massa, si bien algunos lo van a ir a plantear, no hay consenso mayoritario. Es posible que hoy no salga una definición contundente”, explicó una fuente conocedora del partido centenario.

Por lo bajo, en el radicalismo hay un fuerte debate entre los que piensan que hay que apoyar decididamente a Massa y entre los que quieren dar libertad de acción a sus afiliados y partidarios hacia la segunda vuelta electoral, tal como hizo la Coalición Cívica.

Donde sí hay coincidencias es en cuestionar tanto a Milei, con quien aclaran que no hay negociación posible, y también al expresidente Mauricio Macri, a quien acusan de quebrar Juntos por el Cambio.

Otra de las reuniones convocadas para hoy se hará a las 18:00 entre los ocho gobernadores electos de JxC que se reunirán en la Casa de Corrientes, en la calle Maipú 271, y en la que también se discutirá la posición de la coalición en el balotaje y la disputa por la conducción del frente, confirmaron a Télam desde ese espacio.

Participarán los gobernadores electos Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y el futuro jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

También estará presente el gobernador de Corrientes, el anfitrión Gustavo Valdés, que le restan otros dos años de mandato.

El primer partido integrante de Juntos por el Cambio en dar su postura oficial sobre el balotaje fue la Coalición Cívica (CC), al anunciar que no respaldará “ni a (Sergio) Massa ni a (Javier) Milei” ya que “proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad”.