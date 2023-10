La Cooperativa de Agua Potable de Sunchales convoca a Asamblea Ordinaria

ORDEN DEL DÍA



1. Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario (Artículo 39º del Estatuto Social);



2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos e Informes del Síndico y del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2023, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, de la Sindicatura y del Gerente;



3. Consideración sobre la capitalización o no capitalización del saldo acumulado hasta el 30 de junio de 2022 en la cuenta ajuste al capital social;



4. Consideración sobre la capitalización o no capitalización del ajuste al capital social generado desde el 01 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023;



5. Autorización para la realización de nuevos emprendimientos;



6. Autorización para la adquisición y venta de inmuebles para el nuevo período;



7. Designación de la Junta Escrutadora para que verifique la elección de:

a)- Tres (3) consejeros titulares, en reemplazo de OSCAR DORSCH, MARIANO MOSSO Y NESTOR CIPOLATTI, por finalización de sus mandatos, y un (1) consejero titular en reemplazo de ARMANDO COELI, por renuncia a su cargo.

b)- Nueve (9) consejeros suplentes, en reemplazo de JOSE CABALARO, DIEGO RAMOS, DANIELA PAULON, LUCRECIA FORNERIS, MARIA JOSE NOVELLI, SERGIO DELLONI, LUCAS MACCARIO, MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SUNCHALES, por finalización de sus mandatos.

c)- Un (1) Síndico titular y un (1) Síndico suplente, en reemplazo de PABLO BUTTARO y CELSO RASPO respectivamente, por finalización de sus mandatos.

SECRETARIO: MARIANO MOSSO - PRESIDENTE: OSIRIS TROSSERO



NOTA: Los asociados podrán retirar la documentación a considerar en el acto, en las oficinas de la Cooperativa sita en Av. Independencia 98, a partir del día 14 de octubre de 2021, en los horarios de 7:30 a 12:30.

ASPECTOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO SOCIAL

Artículo 32º: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.

Artículo 49º: Para la elección de los Consejeros y Síndicos se empleará el sistema de lista completa, sin especificación de cargos con la única identificación de miembros titulares, miembros suplentes y síndicos. Las listas completas de candidatos deberán ser presentadas para su oficialización por el Consejo con 10 (diez) días de antelación a la fecha de la Asamblea, auspiciadas por lo menos con la firma de 10 (diez) asociados. Tanto los asociados auspiciantes como los incluidos en la lista, deberán reunir los requisitos legales y estatutar ios, es decir, satisfacer las exigencias de los artículos 46º y 47º de este estatuto. Ningún asociado podrá integrar más de una lista de candidatos al Consejo, cualquiera sea el cargo para el que se lo proponga. Los candidatos deberán aceptar expresamente la postulación en documento que se presentará juntamente con la lista a oficializar. Cada lista deberá designar a dos apoderados, los que podrán actuar en nombre de esta en forma conjunta e individual.



ACLARACIÓN: Las listas de candidatos deberán presentarse en la Sede de la Cooperativa (Av. Independencia 98)-

y no en otro lugar- hasta las 15:30 del 19 de octubre de 2023.