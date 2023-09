Elecciones en Santa Fe: polémica por quién se queda con una banca en Diputados

El candidato de Igualdad, Rubén Giustiniani, obtuvo en el escrutinio provisorio 70.741 votos y no supera el 3% del padrón electoral, como establece un decreto de la época de la dictadura militar que figura en la web del Tribunal Electoral de Santa Fe. Desde su espacio aseguran que ese decreto fue derogado. Definirá el Tribunal Electoral.

Luego de realizarse las elecciones generales en Santa Feeste domingo, se desató una polémica en la categoría de diputados, ya que el Decreto Ley N° 9280/83 establece para esa categoría que podrán integrar la lista definitiva de legisladores los candidatos que superen el 3% del Padrón Electoral del distrito provincial. Esto supone un piso de 84.484 votos.



El candidato de Igualdad, Rubén Giustiniani, obtuvo en el escrutinio provisorio 70.741 votos, con lo que no supera el piso establecido en ese decreto. Pero desde el partido Igualdad aseguran que esa norma fue derogada y que el reparto por sistema D´Hont les otorga una banca.

"La Ley N° 12.367, que es la Ley Electoral vigente, con las modificaciones de la Ley N° 13.461 del 2014, estableció nuevos umbrales y derogó todas las normativas anteriores que se opusieran a las mismas, entre ellas, derogó el decreto N° 9.280 de la dictadura", explicó la diputada provincial Agustina Donnet, apoderada del partido Igualdad.

"Sería muy grave echar mano a este tema con un decreto de la dictadura militar, que no existe y que nosotros lo desconocemos totalmente", señaló Donnet a AIRE.

"La Ley N° 13.461 establece umbrales, pero solamente para las PASO", sostuvo la diputada del socialismo. "Esta ley establece el 1,5% de las PASO, que nosotros ya lo pasamos en la instancia anterior, y ese es el único umbral vigente. Las generales no tienen umbral del 3%", aseguró.

El secretario Electoral Pablo Ayala dijo en AIRE que habrá que esperar primero a que se realice el escrutinio definitivo para definir la situación de Rubén Giustiniani. "Para la asignación de bancas necesitamos tener los datos del escrutinio definitivo, con lo cual recordemos que hay casi 8.000 votos sin escrutar todavía. Eso puede modificar cualquier número", señaló Ayala.

"El Tribunal, cuando haga los cálculos matemáticos, definirá la postura que tenga con el tema de los pisos", dijo. "Obviamente, antes de empezar el escrutinio, el Tribunal definirá sobre el tema de la validez o no validez del piso del 3%", aseguró.