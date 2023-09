Perotti participó del Congreso Internacional Santa Fe Asociativa "Un ecosistema integrado"

En primer lugar, el mandatario santafesino felicitó a los organizadores y a los presentes en el encuentro: “Es una demostración de compromiso con cada uno de los sectores, referentes y dirigentes nacionales de las distintas organizaciones, es un gusto poder tenerlos aquí en la provincia de Santa Fe”.

Luego Omar Perotti indicó que “Santa Fe es una provincia que hace todos los días, el enorme esfuerzo para sostener con orgullo, su condición de ser la capital nacional del cooperativismo y ser la capital nacional del mutualismo. Decirles que nuestra historia provincial está muy vinculada al esquema asociativo, no solamente en el recuerdo, esquema asociativo presente, vigente y con desafíos permanentes a llevar adelante”.

Además, el gobernador dijo que “nosotros decimos siempre que queremos una provincia que acepte las diferencias, pero no las desigualdades. Y es precisamente el esquema asociativo el que más herramientas tiene para enfrentar las desigualdades en cada uno de los sectores”.

Así, Omar Perotti remarcó que “tenemos que acompañar cada una de esas acciones que nos permitan que haya menos desigualdad. Tenemos un plan de obras en toda la provincia que no se completaría, si en las instancias finales no está el beneficio de la gente y para que llegue lo antes posible, está la intervención de cooperativas o de mutuales”.

Y al respecto, el mandatario provincial sostuvo que “tenemos el plan de obra más importante en la historia de la provincia de Santa Fe, volvimos a licitar gas en esta provincia después de 40 años. Estamos haciendo la parte más dura, esa que muchos le escapan, son las obras donde se entierran caños y la gente no ve, las que no se terminan en un mandato y no se pueden inaugurar, que creer que no hay que hacerlas. Y eso nos ha llevado en muchísimo tiempo a postergar obras importantes como el gas, obras importantes como la provisión de agua potable. Nosotros hemos empezado todas esas cosas”.

También Perotti se permitió remarcar la necesidad de “generar oportunidades en cada uno de los frentes, generando los vínculos con la educación, generando las posibilidades de no dejar a nadie sin el acceso a la educación y a las tecnologías. Hay mucho talento no mirado si no trabajamos con ese objetivo central de coordinar nuestras acciones. Y cuando hablo de las necesidades de remover obstáculos, desde las experiencias ricas de las cooperativas escolares, desde el trabajo en generar allí el espíritu de solidaridad, de integración, es donde ustedes son los que nos dan ese vínculo y ese fortalecimiento”.

Por último, el gobernador de la provincia les expresó un deseo a los participantes del evento: “Quiero desearles a ustedes, no solamente una buena estadía, quiero desearles a ustedes la consolidación día a día de este sector. Enfrentar los desafíos de las desigualdades nos tiene que encontrar más juntos que nunca, nos tiene que encontrar más asociados que nunca. Cuenten siempre con en esta provincia con las herramientas que se han puesto a disposición. Este gobierno es el que apoya al que invierte, al que produce y al que trabaja”.

Cabe destacar que la provincia de Santa Fe constituye uno de los ecosistemas asociativos más importantes del mundo, concentrando en su territorio más de 160 años de cooperativismo y mutualismo, con más de 10 millones de asociados a estás entidades, contando con las dos capital nacionales del sector, Sunchales del cooperativismo y Rosario del Mutualismo, con una cooperativa y una mutual en cada pueblo y en cada ciudad, con más de 3.000 entidades integradas. En Santa Fe hay un ADN 100% asociativo.

SANTA FE ES EL CORAZÓN DEL ASOCIATIVISMO

El secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, expresó: “Son más de 150 años de historia del cooperativismo y el mutualismo en la provincia de Santa Fe y nos debíamos un encuentro para el sector para todas las cooperativas y mutuales y todo el ecosistema asociativo de esta provincia y estamos acá en una apuesta que hemos hecho de la gestión para poner en valor lo que se ha hecho en estos 4 años y mostrar la escencia de lo que ha sido esta gestión, la integración, el acercamiento con el sector y la sinergia".

El director provincial de Economía Social, Agricultura Familiar y Emprendedurismo, Guillermo Tavernier, dijo que "han venido expositores del País Vasco, de Canadá, Brasil, Paraguay, Uruguay, y también muchos nacionales, 14 provincias, entendiendo que hoy Santa Fe es el corazón del asociativismo de nuestro país por lo cual se merecía recocer a este sector tan potente para cada pueblo y ciudad".

Además, destacó que “paticipan unas 1300 personas, 3000 cooperativas y mutuales de la provincia, con más de 10 millones de santafesinos que reciben un bien o servicio a través de una cooperativa, un sector potente de Santa Fe”.

EL CONGRESO

El congreso es organizado por la Dirección de Cooperativas y Mutuales dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe y es financiado por el Consejo Federal de Inversiones.

El evento cuenta con cuatro espacios de intercambio:

>> Auditorio principal con paneles y conferencias magistrales, donde contaremos con expositores del asociativismo mundial, nacional y provincial.

>> Un sector de stands donde se exhiben más de 80 proyectos innovadores y exitosos de la Provincia de Santa Fe.

>> Un espacio de Rondas de Vinculación, con más de 300 reuniones confirmadas, buscando generar sinergias y esquemas de integración dentro del sector asociativo.

>> Un sector de juegos cooperativos, dinámicas de expresión y actividades culturales.