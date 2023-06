Inauguraron el emplazamiento del Pucará en el acceso a Ataliva

En marzo de 2020, comenzaron los trabajos para generar la base de soporte, pero la pandemia de covid-19 detuvo el armado del avión. La tarea recién se pudo poner en marcha en octubre de 2022. Se debe destacar que diez suboficiales mecánicos de la brigada reconstruyeron la aeronave.

El acto fue conducido por el referente malvinero atalivense, Diego Colombo, y estuvo encabezado por el presidente comunal, Marcelo Bergese; ex combatientes y representantes de la 3ª Brigada Aérea de Reconquista.

Entre las autoridades que acompañaron el acto se encontraban la secretaria de Gestión Educativa, Rosario Cristiani - en representación del gobernador Omar Perotti -; la ministra de Infraestructura, Silvina Frana; el senador departamental, Alcides Calvo; el jefe la 3ª Brigada Aérea, Comodoro Walter Olmedo; integrantes del regimiento con sede en Reconquista; ex combatientes, ex soldados de la clase 74; el jefe de distrito 7º de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez; el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli; los presidentes comunales Adrián Sola (Tacural), Héctor Perotti (Bella Italia), Mauro Gilabert (Humberto 1º), Hugo MIchelini (Colonia Aldao); docentes y alumnos de los establecimientos educativos; y representantes de instituciones intermedias.

Se debe destacar, que previo a su realización, el acto fue declarado de Interés por la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, por iniciativa del senador Calvo.

El evento se produjo a 41 años de la inolvidable Gesta de Malvinas con la convicción de que todos los días son propicios para valorar las acciones de sus protagonistas. Fue así que la Comuna de Ataliva llevó a cabo esta acción malvinizadora con la convicción de que juntos podamos recibir en este sector de la llanura santafesina a un testimonio histórico del conflicto bélico.

A continuación, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y la marcha de Malvinas.

El primer orador de la jornada fue el presidente comunal anfitrión, Marcelo Bergese, expresando: “Es un día muy importante para Ataliva, ya que culmina una gestión iniciada por el ex presidente comunal, Fabio Sánchez; y un abanderado de la causa Malvinas, que es Diego Colombo, que finalmente se materializa en este lugar gracias a la Fuerza Aérea Argentina y empresas privadas. Hoy los atalivenses somos custodios de este IA-58 Alfa 574 Pucará, para preservarlo y exhibirlo en este emblemático lugar de nuestro pueblo”.

“Se trata de un avión ícono de diseño nacional de la gesta de Malvinas. Hace pocos días nuestros jóvenes juraron la bandera y deben saber que en 1982 otros jóvenes la defendieron con su vida en la Islas. Precisamente, el año pasado se cumplieron los 40 años del conflicto; y en diciembre de este año, se cumplirá un nuevo aniversario de la vuelta de la democracia. En medio de estos dos hechos, gobierno militar y retorno de la democracia, parecen quedar nuestros ex combatientes, aviadores, marineros, enfermeras, soldados movilizados y soldados de trincheras, que resistieron el hambre, el frío y los bombardeos”, continuó. Y agregó: “Hoy es un día de reflexión. Malvinas no deben interpelar por todos aquellos soldados que volvieron y se debieron reinsertar en la sociedad. De los 649 héroes caídos en combate, la mitad corresponden al hundimiento del Crucero Gral. Belgrano, entre ellos el atalivense Gustavo Miretti, que siempre está en nuestro recuerdo. Este monumento nos debe llamar a la reflexión y al homenaje permanente, para no olvidar que en 1982 estuvimos en guerra, y que las Islas son nuestras. Es un día histórico para la localidad”, indicó Bergese.

A continuación, hizo uso de la palabra el jefe de la 3ª Brigada Aérea de Reconquista, Comodoro Walter Olmedo, quién afirmó: “No quedan muchas palabras que decir. Simplemente quiero agradecer la importancia que le dieron a este evento para tener representada a la Fuerza Aérea Argentina en una rotonda aquí en Ataliva. Nos llena de emoción estar acá por varias razones, pero la principal es que dentro de poco vamos a volver a ver Pucarás en el cielo, con otras tareas. Esta es una máquina que ha volado por el cielo argentino. Esto representa la celeste y blanca. Cuídenlo, quiéranlo, sabiendo que atrás hay almas y cuerpos que han dado la vida por nosotros”, remarcó.

Acto seguido, se dirigió a los presentes la funcionaria provincial, Rosario Cristiani, diciendo: “Quiero dejarles el saludo del gobernador Omar Perotti. Este es un hecho que mueve muchas emociones en todos nosotros que nos sentimos orgullosos de que un grupo de personas hayan logrado emprender este acto de reparación de un testimonio como el que hoy estamos viendo y admirando. Este es un espacio para la memoria, el recuerdo y la gratitud. Hoy podemos decir que estamos celebrando esto. No vamos a dejar en el olvido aquel hecho tan doloroso para la nación”, continuó.

Para dar continuidad al encuentro, Bergese, Sánchez, Cristiani y Olmedo procedieron a realizar el corte de cintas que dejó formalmente inaugurado el nuevo emplazamiento del Pucará en el acceso a Ataliva; donde el Cura Párroco, Claudio Badino, se encargó de la bendición.

A modo de cierre, se convocó al presidente del Centro de ex Combatientes de Malvinas del departamento Castellanos, Carlos Tartaglia, quién indicó: “Cada pedacito de tierra que tenga un placa de Malvinas será un pequeño homenaje para todos nuestros héroes que dejaron sus vidas y sus sueños en la turba malvinera. Cada día sentimos la necesidad de seguir malvinizando para que su muerte no haya sido en vano. Somos la historia viviente de una gesta que ya lleva 41 años. Las Malvinas, fueron, son y serán Argentinas. Viva la Patria”.

Crónica: Lucas Vietto - Diario Castellanos de Rafaela

Imágenes: Comuna de Ataliva y Diario Castellanos de Rafaela