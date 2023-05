Maximiliano Pullaro criticó el discurso del gobernador Perotti y celebró la candidatura de Losada

El diputado provincial y precandidato a gobernador de Santa Fe por el Frente "Unidos para Cambiar Santa Fe", Maximiliano Pullaro, criticó el discurso del gobernador Omar Perotti durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura y celebró la decisión de la senadora nacional Carolina Losada se presentarse como precandidata en las elecciones primarias del próximo 16 de julio.



Tras el acto encabezado por Perotti este lunes en la Legislatura, Pullaro hizo fuertes críticas respecto a la política de seguridad del gobierno y aseguró que está preparado para llegar a la Casa Gris. En ese sentido, opinó que la precandidatura de Carolina Losada es una buena noticia para la coalición opositora porque vaticina una interna competitiva.

Pullaro centró sus críticas en las políticas de seguridad de la actual gestión: “Yo creo que de seguridad y narcotráfico hay que debatir en serio, no con slogans como hizo el gobernador. Hay que debatir qué es lo que vamos a hacer contra la inseguridad y contra el narcotráfico. Yo puedo mostrar lo que hicimos (N de la R: cuando fue ministro de Seguridad entre 2015 y 2019), pero también lo que vamos a hacer. Y ojalá que cada candidato hable también de lo que va a hacer con respecto a estos temas que tanto preocupan a la ciudadanía”.

—Hoy se lanza Carolina Losada, ¿se dará una interna con ella?

—Sí, claro. Estoy muy entusiasmado. Hace muchos años, diría toda mi vida, que me vengo preparando para ser gobernador de la provincia de Santa Fe. Hace 15 meses que estoy armando equipos para gestionar la provincia. Hemos armado planes y programas. Conozco cada punto de Santa Fe porque visité cada ciudad, cada pueblo de esta provincia, cada una de las micro regiones, sé lo que pasa en producción, sé lo que le pasa a la industria, al comercio, a la educación, sé lo que le pasa a la salud y, por supuesto, a la seguridad.

Pullaro sobre el lanzamiento de Losada: “Va a ser una interna muy competitiva”

Según el ex ministro y actual legislador provincial, el inminente lanzamiento de Losada mejorará las chances electorales del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe: “Quiero ser gobernador y la verdad que me alienta muchísimo tener competidores como Clara García y Carolina Losada, va a ser una interna muy competitiva que va a poner al próximo gobernador de la provincia, que espero ser yo, y obviamente no voy a hablar tres horas: voy a ser mucho más concreto de lo que fue el gobernador Perotti en este caso”.

—¿Cómo imagina la interna con Carolina Losada?

—Muy bien, muy bien. Me veo en un momento en que la sociedad demanda carácter y demanda personalidad para enfrentar los principales problemas que tenemos. En ese carácter y en esa personalidad se necesita también de personas que estén preparadas para llevar adelante programas de gestión, que los tenemos, y equipos para llevar adelante la gestión. Así es que me veo muy bien y estoy muy entusiasmado.

—¿Qué le pareció el discurso del gobernador?

—Vi un gobernador resignado, un gobernador fracasado, un gobernador que siente que no cumplió ninguno de los puntos que había planteado al inicio de su gestión y hoy, lamentablemente, se va con la cabeza baja solamente pudiendo contar tres cuestiones positivas: Billetera Santa Fe, Caminos de la Ruralidad y el Boleto Educativo Gratuito.

—¿Con qué se va a encontrar el próximo gobernador?

—Con una provincia con muchas deudas pendientes. En seguridad, principalmente, se empeoraron todos los indicadores. En salud, hace cuatro años decíamos que teníamos el sistema más robusto de la República Argentina y hoy nuestros samcos no tienen ni gasa ni alcohol. Y en educación, fundamentalmente, dijeron que la iban a transformar y terminaron poniendo la no repitencia, que nivela para abajo, y poniendo el avance continuo y dejándole a los docentes la autoridad para evaluar dentro de sus aulas.

Pullaro: “Tenemos que sacar la Policía a la calle”

Por último, Pullaro fue consultado sobre su plan de seguridad en caso de ganar las elecciones de gobernador del próximo 10 de septiembre.

“Tenemos que ser muy claros en los roles y las responsabilidades que tiene la provincia de Santa Fe”, respondió el diputado de la UCR. “Primero tenemos que sacar la Policía a la calle y hoy no está en la calle, hoy está dentro de las comisarías, está dentro de los cuarteles. Y eso no está bien. En segundo término, retomar las investigaciones criminales complejas, cosa que no se ha hecho, no se detuvo ninguna organización criminal”.

Por último, Pullaro dijo que su tercer objetivo en caso de ganar las elecciones es “controlar el Servicio Penitenciario. Una vez hecho eso, tenemos que hacer profundas reformas policiales en lo administrativo, en la formación, en la reformación, en el reentrenamiento del personal de la Policía y del Servicio Penitenciario. Pero primero: Policía en la calle, políticas de investigación y control del Servicio Penitenciario”.