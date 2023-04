El Frente de Frentes tiene nombre: se llamará "Unidos para Cambiar Santa Fe"

Tras una serie de idas y vueltas, las principales fuerzas del denominado "frente de frentes" lo definieron este miércoles 19 durante una reunión en la capital provincial.

En el Partido Socialista mostraron al comienzo de las negociaciones cierta resistencia al uso de la palabra "cambio", al entender que remitía a la coalición opositora nacional Juntos por el Cambio. Y el socialismo no definió participar de ese armado a nivel nacional.



"Lo importante es que nadie está por encima de nadie, sino que todo el mundo quedó conforme", dijo el presidente del PRO santafesino, Cristian Cunha, quien agregó que "el nombre ya se venía trabajando y fue consensuado por unanimidad".



Además, en el encuentro los representantes de las fuerzas que integran la alianza antiperonista acordaron 10 puntos que oficiarán como una virtual plataforma electoral, con independencia de qué candidato se imponga en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del espacio.



Cunha destacó que "se consensuaron 10 puntos donde, más allá de la impronta de cada candidato y de quien gane, existen como un compromiso a cumplir". "En definitiva - siguió el titular del PRO provincial- toda la coalición va a gobernar, y aunque el que gana conduce, toda la coalición tiene que estar en línea con lo que se propone" en ese decálogo.

La alianza "Unidos para Cambiar Santa Fe" se presentará el próximo martes 25 en la localidad de Cayastá, según se terminó de acordar en el encuentro de este miércoles. El acto no tendrá oradores, sino que se leerán los puntos acordados entre las fuerzas partidarias que integran la alianza. Tampoco habrá invitados nacionales, algo que también fue materia de debate. "Será la presentación en sociedad ante los medios, y será transmitida en directo", dijo Cunha, para agregar que participarán "todos los partidos y sus dirigentes".



Hasta ahora, el único precandidato a gobernador de "Unidos para Cambiar Santa Fe" que se lanzó es el diputado provincial radical y exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien este jueves 20 realizará la presentación formal de su postulación desde la ciudad de Esperanza.



La senadora nacional de JxC Carolina Losada también sería de la partida, aunque aún no se formalizó su precandidatura, indicaron fuentes del espacio opositor. En tanto, el PRO no tiene hasta ahora un candidato propio para las PASO santafesinas, aunque no descarta la aparición de "un tapado" a último momento.

Según el cronograma electoral provincial, el 7 de mayo vence el plazo para la presentación de las coaliciones que participarán del proceso electoral, y el 12 del mismo mes el tiempo para la formalización de candidaturas.

Las PASO se celebrarán en Santa Fe el 16 de julio y las elecciones generales el 10 de septiembre, según el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti, que decidió desdoblar los comicios locales respecto de los nacionales.