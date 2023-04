Mirabella presentó su libro junto al gobernador Omar Perotti

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó su libro “Defendamos Santa Fe” en el Museo de la Constitución Nacional de la capital de la provincia. El lanzamiento contó con la presencia del gobernador Omar Perotti y más de 300 personas, incluyendo a funcionarios del gabinete provincial, empresarios, sindicalistas, legisladores nacionales y provinciales, intendentes y presidentes comunales, además de la prensa y el público en general. Se trata de la primera de una serie de eventos que el diputado realizará en todo el territorio de la provincia durante las próximas semanas.

“Recorrí mucho la provincia, conocí mucha gente y visité muchas instituciones, clubes, empresas; hablé con muchos productores, dirigentes de mi partido y de otras fuerzas políticas. Es como dice Omar, uno no puede amar lo que no conoce y no se defiende lo que no se ama. Creo que esta convicción debemos tenerla todos los que, como yo, representamos a Santa Fe”, subrayó el legislador.

“No necesitamos que desde Buenos Aires nos digan qué tenemos que hacer, ni importar recetas. Necesitamos poner primero a Santa Fe. El camino es el que comenzó Omar Perotti, acompañando a los que trabajan, producen, invierten, agregan valor y generan empleo; llevando adelante una transformación educativa y en la salud pública, con obras de infraestructura en cada rincón de la provincia”, remarcó el diputado.

Por su parte, Omar Perotti, autor del prólogo del libro, señaló que se trata de “un libro para enriquecernos, porque demuestra nuestras potencialidades”. “Defendamos Santa Fe es la expresión para seguir construyendo el verdadero desarrollo federal. Los invito a recorrer sus páginas, escritas con fuerte vocación política y de compromiso con la provincia”, remarcó el gobernador.

Asimismo, el legislador enfatizó el largo camino recorrido con el actual gobernador y la importancia de continuar profundizando un modelo de desarrollo centrado en los intereses y en las necesidades de la provincia. “En todo este trayecto político junto a Omar, siempre tuvimos en claro que primero estaba Santa Fe. En todo lo que hacemos, tenemos como premisa la defensa de nuestra tierra, de nuestra gente, nuestras instituciones”, señaló.

“Cuando Omar juró, prometió integrar la provincia de norte a sur y de este a oeste. Vimos con mucho dolor, como en los últimos años mucha gente tuvo que emigrar de sus pueblos por falta de oportunidades. Hace poco estuve en Los Amores, un pueblo de 130 años en el norte al que recién ahora está llegando la ruta pavimentada. Eso construye y genera arraigo e iguala oportunidades”, agregó el diputado.

“Este camino es el que tenemos que profundizar, ir más lejos, avanzar más rápido, corregir errores y hacer cosas que en tres años no se pudieron hacer. Pero no tenemos que volver atrás ni cambiar de camino. Tenemos que construir un proyecto santafesino fuerte, para seguir defendiendo a Santa Fe”, concluyó Mirabella.

Durante las próximas semanas, el legislador presentará el libro en localidades de los 19 departamentos de la provincia.