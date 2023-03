Ateneo Sunchales inauguró un Bosque Conmemorativo en Plaza Raúl Alfonsín

Este fue el texto leído por integrantes de Ateneo Sunchales en la ceremonia desarrollada este jueves 30:

"No habrá democracia sin fuerzas armadas democráticas". Ante un Luna Park repleto, Raúl Alfonsín lanza su candidatura presidencial. El mito reza que por entonces improvisa el abrazo con sus manos, que luego se

convertiría en uno de los tantos signos de una campaña que será recordada históricamente.

Tantas veces me mataron, tantas veces me morí...

Nuestra democracia pasaría 7 años bajo la tierra como en la canción de Maria Elena Walsh, para volver a ver la luz en 1983, donde el presidente Raúl Alfonsín iniciaba nuestro período democrático más extenso hasta el día de hoy. Es por eso que necesitamos recordar, porque el olvido destruye, es necesario conocer lo que nos pasó para que nuestra democracia siga cantando al sol como la cigarra.



El 10 de diciembre de 1983 se marca como el inicio de esta nueva etapa, convirtiéndose en un hito histórico que se celebraría, a partir de entonces, en toda la REPÚBLICA ARGENTINA, como el “Día de la Restauración de la Democracia”, declarado por la Ley N° 26.323 en conmemoración de la fecha de recuperación del Estado de Derecho y de la finalización de la última Dictadura Militar, y con ella, de la violación sistemática de los derechos humanos.





En estos años hemos logrado la aceptación de las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder, el pueblo argentino también recobró los derechos sociales y políticos y la forma de vida democrática, la

representación de la voluntad popular, la libertad de expresión, de participación y la eliminación de la censura.

En materia de política exterior, el país se vinculó con el mundo a través de una serie de lineamientos en torno a la Cuestión Malvinas, la defensa y el fomento de los derechos humanos, la promoción y diversificación del

comercio exterior y la cooperación e integración regional, entre otros.

Avanzamos en la igualdad de oportunidades a través de leyes como la del matrimonio igualitario y el voto joven. Sin dudas, en estos casi 40 años ininterrumpidos de democracia fuimos capaces de consolidar derechos

fundamentales.





Sin embargo, todavía quedan muchos desafíos pendientes para alcanzar un desarrollo sostenible, el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos. A lo largo de estas cuatro décadas atravesamos nueve crisis económicas, el PBI per cápita se encuentra estancado, la pobreza alcanza a casi la mitad de la población y un tercio de las y los jóvenes está desempleado.

Vamos por mas años de democracia, democracia para siempre, como única forma de dirimir los destinos de nuestro país, desde Ateneo Sunchales reafirmamos nuestro compromiso con los valores democráticos, en el símbolo de los 40 árboles de este bosque conmemorativo de nuestros 40 años de democracia".