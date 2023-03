Sancor: Los empresarios que impulsaban el fideicomiso darían un paso al costado

A través de una carta dirigida al secretario general de Atilra, "Etín" Ponce expresan que "en estas condiciones y de no cambiar esta situación de forma inmediata, no vemos otro camino que dar un paso al costado y dejar nuestro lugar a aquellos que creen que hay mejores soluciones posibles".

El armado del fideicomiso fue la gran apuesta de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) para salvar el empleo y recuperar parte de lo adeudado por la cooperativa. El fideicomiso nació el 14 de enero de 2022, cuando la cooperativa aprobó por asamblea su ingreso.

Sin embargo, en estos días, una misiva firmada por Scaglione, Estévez y Salvatierra confirmaron que los empresarios se estarían despidiendo del negocio. El sitio digital Bichos de Campo publicó la carta enviada al secretario general de Atilra, Héctor Ponce que a continuación transcribimos:

“Como es de tu conocimiento, el grupo de profesionales y empresarios que representamos, lleva más de dos años buscando una solución real a la situación de SanCor CUL. Entendimos que el acuerdo arribado con Uds, la Cooperativa y el Gobierno Nacional era un camino difícil, largo, pero finalmente virtuoso para lograr entre todos una empresa láctea que pudiera ser orgullo de nuestro país. Lamentablemente, hoy percibimos que esto no es compartido por todos los actores, lo cual resulta imprescindible para la posibilidad de éxito de semejante desafío. En estas condiciones y de no cambiar esta situación de forma inmediata, no vemos otro camino que dar un paso al costado, y dejar nuestro lugar a aquellos que creen que hay mejores soluciones posibles”.

Cierran con “agradecemos tu buena predisposición y generosidad para con nosotros”.

El grupo empresario estaba integrado por Gustavo Scaglione del grupo Televisión Litoral, el abogado Leandro Salvatierra, Marcelo Figueiras del laboratorio Richmond, José Urtubey de la empresa Celulosa Argentina y la persona de la industria láctea Jorge Estévez. El año pasado, Urtubey y Figueiras se bajaron del negocio.

La apuesta del fideicomiso avanzaba, pero luego vino la etapa más dura. El rol del Estado en la participación del fideicomiso. En su momento, el grupo empresario contaba con el visto bueno del entonces ministro de Producción, Matías Kulfas, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez. La reestructuración del Gobierno jugó una mala pasada, pero siguió en pie.

Las tratativas continuaron con el ministro de Economía, Sergio Massa. En el medio, el área del Gobierno que se encarga de las cooperativas decidió brindar una ayuda a SanCor.



De esta manera, la Secretaría de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Fernando Chino Navarro, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), que comanda Alexandre Roig presentaron su propio plan de ayuda. Ambas áreas están bajo el dominio del Movimiento Evita y en enero logró inyectar 1200 millones de pesos de manera directa.

El aporte se pautó en dos veces. El primer desembolso tuvo como fin la compra de leche en un 70 % y un 30% para insumos y servicios productivos para la láctea. La ayuda quedó por fuera del fideicomiso. SanCor también sigue gestionando el cobro de la deuda que sostiene Venezuela de unos 19 millones de dólares.

Desde el lunes 27, los trabajadores comenzaron una medida de fuerza para reclamar por una solución al conflicto de la cooperativa. El representante legal del gremio, Alberto Coronel, aseguró a Agrofy News que el grupo empresario hizo todo lo que tenía a su alcance.