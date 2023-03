Carolina Losada: “Si Aníbal Fernández está haciendo algo por la seguridad de Rosario, no se nota”

La grave situación que atraviesa la Provincia de Santa Fe en materia de seguridad continúa sin encontrar respuestas por parte del Estado nacional y provincial. El crecimiento de los delitos ligados al narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario, no sólo pone en peligro a la población de la provincia, sino que su crecimiento y expansión es una clara amenaza para todo el territorio nacional.



“Rosario está viviendo una pesadilla y no está encontrando soluciones serias, efectivas, rápidas y eficientes por parte del gobierno nacional y provincial. Ya no se puede esperar más. Rosario necesita un plan integral de seguridad urgente” explicó la vicepresidente del Senado, Carolina Losada, en relación al pedido que junto a senadores del bloque de Juntos por el Cambio realizaron este viernes para interpelar al ministro de seguridad, Aníbal Fernández en el recinto.



“La situación se viene agravando año a año. ¿Qué estuvieron haciendo todo este tiempo en materia de seguridad? Porqué tardaron tanto en escuchar los pedidos de la gente? ¿Acaso no leen los diarios? ¿Acaso la inseguridad sigue siendo una sensación? Está muy claro que le soltaron la mano a Santa Fe y ahora nos toca enfrentarnos a un problema que crece sin control”.



“Evidentemente lo que Fernández destaca como un buen trabajo de su Ministerio en Rosario, se contrapone a lo que la realidad nos muestra día a día: muertes, balaceras, amenazas y extorsiones que son moneda corriente”, declaró por su parte el senador nacional Dionisio Scarpin, coautor de la iniciativa.



La senadora, que volvió a insistir por la aprobación de su proyecto de ley presentado en agosto de 2022 para que se declare la Emergencia en Seguridad en todo el territorio de Santa Fe, señaló que buscan interpelar a Fernández para de explicaciones sobre la falta de acciones coordinadas entre Nación y Provincia en materia de seguridad.



La iniciativa busca que se informe sobre la cantidad de procedimientos vinculados a la persecución del narcotráfico en la provincia de Santa Fe y cuales fueron sus resultados, ya sea en cantidad de personas detenidas y procesadas, cantidad de droga incautada y bienes decomisados.



Losada y sus pares de Juntos por el Cambio también juegan conocer cuál es el plan para desplegar las fuerzas federales en el territorio de Santa Fe y cuáles han sido sus actividades hasta el momento desde que llegarán en diciembre de 2021.



En otros puntos, se busca ahondar sobre detalles del funcionamiento del SEDRONAR, en cuanto a los programas implementados y recursos aplicados por la Secretaría en la provincia de Santa Fe desde 2019 a la fecha, destinados a financiar actividades de prevención y tratamiento de personas con problemas de consumo, así como también conocer minuciosamente qué se ha hecho en materia de seguridad en la hidrovía para combatir al narcotráfico mediante el control de puertos y cargamentos.



Por último, pedir informes sobre las acciones destinadas para controlar fronteras terrestres y aéreas y la utilización de nuevas tecnologías para el monitoreo y seguimiento del delito.

“Insistimos en una política de seguridad que comprenda no solo la represión del delito desbordado en esta época, sino también la prevención y el uso adecuado de recursos afectados según prioridades, todas ellas decididas sobre la base de evidencia científica”, agregó.

Finalmente, Losada volvió a expresar preocupación por la demora en el tratamiento de otras medidas legislativas como la implementación del Código Procesal Penal en las provincias de Santa Fe y Mendoza, la cobertura de las vacantes del Poder Judicial Federal en Santa Fe y el tratamiento de un proyecto de fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe.



La iniciativa de Losada y Scarpin es acompañada por los senadores Mario Fiad, Pablo Blanco, Stella Olalla, Mercedes Valenzuela y Julio Martínez.