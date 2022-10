Atilra en Alerta: «En SanCor estamos en una situación límite, pero límite, ya no hay más excusas ni salidas»

El secretario general gremial de Gálvez, Eduardo Pittón reconoció que «esto ya no depende más de nosotros, hasta acá construimos, contenemos, nunca dejamos de dar la cara, pero los que tienen que darla son los directivos de SanCor, que tampoco lo hacen. Acá ya no depende de la organización, acá depende del Estado".

Este lunes 3, en ATILRA Gálvez se convocó a conferencia de prensa para referirse «a lo que es de público conocimiento porque se ha enviado a los medios y es sobre el informe que nos han enviado desde el Consejo Directivo a nivel nacional y que está pura y exclusivamente ligado con SanCor», sostuvo el secretario general gremial, Eduardo Pittón, refiriéndose a «proyecto y compromiso que había asumido el gobierno nacional junto con los gobiernos provinciales, de que Sancor tenía que armar un fideicomiso y buscar empresarios para reflotar la empresa. Se cumplió con el fideicomiso, se buscaron los empresarios, pero la ayuda del gobierno no llegó y los compañeros/as va a hacer casi 6 años que vienen padeciendo una quita de su sueldo del 50% y la situación se les complica cada vez más porque no llegan siquiera a cubrir la canasta básica familiar».

Pittón entendió como «muy dura» la realidad, como así reconoció «el desgaste que tenemos con el cuerpo de delegados, compañeros, porque nos vemos todos los días con distintas dificultades que tenemos que ver cómo las sorteamos… Esta situación nos pone en estado de alerta, ATILRA pone en alerta a lo que es lácteos a nivel nacional y va a lanzar una batería de medidas y vamos a estar también convocando a los medios, pero si esto no se arregla va a llegarse a un paro a nivel nacional de todas las industrias lácteas «.

Desde el gobierno «no ha habido respuestas, eso es lo que llama la atención, porque exigieron el fideicomiso y capitales frescos, fue lo que se hizo, se viajó al Ministerio de la Producción, se canalizó todo a través de Trabajo de Nación… Pero esto va más allá, porque los trabajadores siguen apostando, siguen cumpliendo, siguen poniéndole el hombro a esto, han dado el 15% de su sueldo para sacar SanCor adelante, que se lo devolvieron con quesos, ni siquiera con plata. Entonces es una situación donde estamos al borde, tenemos compañeros con problemas psicológicos, familiares, donde hemos llegado a un cuello de botella que no se banca más».

«Y como secretario general de la seccional Gálvez, no solamente tenemos que atender los problemas de Gálvez, ser seccional implica que tenemos otras empresas que pagan los sueldos pero también tienen otros conflictos, por ejemplo, el 28 de septiembre se transfirió La Mucca a otra empresa y ahí tuvimos otro ida y vuelta porque la empresa que se iba quería echar gente, lo que no le permitimos… Siempre estamos buscando el diálogo, caminos para seguir consensuados, para que no quede la gente en el camino, pero…».

Hoy, indicó, «el trabajador de SanCor se lleva el 57% de su sueldo (unos 120.000, 130.000 pesos) y hay compañeros a los que se les deben dos meses, depende la categoría o donde trabaje, sea portada, frío, hay gente que trabaja más porque hace sábados, domingos, feriados, y se le debe más también».

Ante esta realidad, y viendo qué perspectivas puede haber, Pittón reconoció que «esto ya no depende más de nosotros, hasta acá construimos, contenemos, nunca dejamos de dar la cara, pero los que tienen que darla son los directivos de SanCor, que tampoco lo hacen. No bajan, siguen dando retiros voluntarios, hubo mucha gente que se jubiló también, entonces aprovechan a no dejar afuera gente y les dan retiro… Acá ya no depende de la organización, acá depende del Estado, que por última vez, si quiere, vamos a darles ese salvavidas que necesitan estos 1.800 trabajadores para que esto siga».

«Tenemos 620.000 litros de leche y seguimos sin aumentarlos (no hay leche, no se consigue, hay quien paga más), pero los números no dan para la cantidad de gente que tiene SanCor hoy y los litros de leche que estamos elaborando. Estamos luchando sobre cómo obtenemos más leche, pero si no tenemos plata y no le pagamos al productor, el productor no te va a dejar la leche», precisó, repitiendo: «En SanCor estamos en una situación límite, pero límite, o esto tiene pronta solución a nivel nacional o provincial, o SanCor se va: no hay más excusas ni salidas, las palabras ya están demás. El Estado tiene que venir y decir qué necesita SanCor para ayudar de la situación en la que estamos».

«En Gálvez -continuó- somos 188 trabajadores, de 340 que éramos cuando empezó el conflicto, con retirados, con compañeros con jornada libre que cobran mucho menos, 70 u 80 mil pesos», al tiempo que remarcó, por ejemplo, respecto a la obra social, que la «está bancando íntegramente la organización gremial porque hacen las retenciones, pero no aportan. Entonces ATILRA es ATILRA y la obra social OSPIL-AMPIL, el gremio no tiene que ver con la obra social, pero sin embargo ATILRA está desembolsillando todos los meses muchísimo dinero para poder sostener a los compañeros de SanCor». Toda esta gente y sus familias, finalizó, «si esto se cae queda sin obra social y la Municipalidad tendrá que hacer asistencialismo, cubrir a los compañeros que pueden quedar en la calle si el Estado no pone una mano en esto«.

