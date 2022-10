Los concejales le solicitaron al gobernador que la provincia intervenga en la planta de residuos de Sunchales

Ciudad 04 de octubre de 2022 Por El Eco de Sunchales

Los seis ediles estuvieron presentes en el convenio para pavimentar 10 cuadras de calle Balbín. Una vez terminado el acto, abordaron a Omar Perotti para entregarle una nota donde lo ponen en conocimiento sobre la sentencia caratulada "C. C y otros c/ Municipalidad de Sunchales s/ Acciones Colectivas" e insta a la intervención del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático para revertir la situación de emergencia ambiental que está atravesando la ciudad.