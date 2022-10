Otra semana febril para el gobernador Perotti

Docentes en pie de guerra

Los recibos de sueldo de los maestros de gestión pública con los anunciados descuentos por la docena de días de huelga de agosto, y sin el primer aumento del 12% de setiembre de la nueva paritaria (figura el 8% de la ultima cuota paritaria convenida en marzo), los hizo caer en la realidad de que Perotti cumplió con la promesa: maestro que no trabaja, se le descuenta el día.

Que no cobrarían el aumento del 12% y se les descontarían los días de paro de agosto, los docentes lo sabían antes de definir las últimas seis jornadas de paro. Como también saben que no habrá nueva oferta salarial unilateral (a menos que el gobierno quiera reabrir la paritaria con los demás gremios – incluidos tres del sector docente - que aceptaron el 31% de aumento escalonado hasta diciembre).

Para la reunión de este lunes 3, el Ejecutivo tenía pensado proponerles el arreglo de cuestiones “técnicas”, y promesas de devolución de esos descuentos si hubiera un compromiso de no más huelgas, “recuperación de los contenidos”, y dar clases hasta el 23 de diciembre. Eso era lo trascendido hasta el viernes 30. Pero algo pasó: el sábado llegaron los recibos de sueldos con anemia.

El peronismo – ni hablar la oposición – le está exigiendo al gobernador Perotti que les devuelva a los docentes de inmediato lo descontado (y sin condicionamientos), mientras AMSAFE promete ir a la justicia. El gobierno hizo una provocativa jugada al pagarle el aumento a los docentes de gestión privada (legalmente no podría haberlo hecho), además de no descontarles los días de paro.

Fue una doble afrenta que enrareció aun más el clima; y lo enturbia para la reunión de este lunes. Si no hay compromiso de devolver de inmediato los días descontados, el gremio promete medidas de fuerza por tiempo indeterminado. ¿Tendrá la necesaria espalda política – y apoyo de las bases - para semejante aventura?

Sain y sus explosivos audios siguen dando que hablar (y negar)

Los medios – básicamente Canal 3 de Rosario – siguen ventilando audios extractados de los celulares de los colaboradores de Marcelo Sain, secuestrados en noviembre del año pasado en sendos allanamientos llevados a cabo en dependencias del Ministerio de Seguridad de Rosario y esta capital.

Son registros de Sain a sus colaboradores - o grupos de WhatsApp - donde presume de haber hecho tal o cuáles cosas; y en otros se lo escucha dando directivas concretas, que llegaron a involucrar al mismísimo Gobernador Omar Perotti, o al diputado nacional Roberto Mirabella.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach fue el encargado de afirmar que "no existe ninguna orden de investigar al margen de la Justicia" , además de contar que el gobernador Omar Perotti se comunicó con el CEO de El Litoral, Nahuel Caputto, para expresar su solidaridad ante las expresiones vertidas por Sain, quien en un audio les decía – presuntamente a sus colaboradores – que había mantenido “una larga charla con el Gobernador”, y sería conveniente buscar elementos para iniciarle alguna causa al CEO del multimedio El Litoral.

De la misma manera, en otro registro, Sain dice que (Roberto) Mirabella le pidió que involucre al ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, Maximiliano Pullaro con el ex comisario Druetta acusado de narcotráfico. Mirabella salió a desmentir tajantemente ese audio: “Es importante dejar absolutamente en claro que yo no pedí a Saín ni a ningún otro integrante del gobierno una 'investigación' sobre Pullaro ni su exjefe de Drogas Peligrosas, Alejandro Druetta, ni sobre otro funcionario, dirigente político, o ciudadano de la provincia. Mirabella afirmó que “no hay ni habrá documentos, mensajes ni evidencia que me vincule con este tema porque este suceso sencillamente nunca ocurrió”.

De la misma manera, y tal como sospechamos nosotros mediante un twit, el Ministro Corach afirmó que nunca apareció la supuesta mujer detenida – por orden de Sain - junto a sus perros en plena pandemia, y “enjaulada durante doce horas sin comida ni bebidas”, al decir del ex ministro. ¿Una de las tantas bravuconadas a las que nos tenía acostumbrado Sain?

En otro audio, además de burlarse de un comisario muerto por Covid, Sain adelanta – en primera persona del plural – una futura imputación a otro comisario que luego llevaron a cabo los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, lo cual hará que en la próxima sesión el senador Armando Traferri confirme sus sospechas de que Sain y estos dos fiscales eran cómplices de armar causas, entre ellas la que tanto dolores de cabeza le trajo a él con el juego clandestino.

El que estaría en problemas es el Secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, cuya voz se escucha de manera nítida en un audio dirigido a Sain donde, entre otras cosas, le aseguró haber influido para “hacer zafar” de algunas maniobras que estaban al margen del control judicial. Esto le costó a Somaglia – que aun continúa en su cargo – haber sido apartado de los concursos del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe.

No pocos insisten en que esta zaga de audios continuará. En los pasillos de la Casa Gris no se advierte preocupación por este tema; aseveran que es comidilla de la prensa y la oposición.

EL PRO le puso condiciones al futuro “Frente de frentes”

A 72 horas de que se lleve a cabo una nueva reunión de la Mesa de Juntos por el Cambio provincial (será este martes en el Comité Provincia de la UCR), la cúpula del PRO se reunió en Gálvez y ratificó su posición de que “toda construcción provincial debe estar apoyada en el proyecto nacional de Juntos por el Cambio (JxC)”, según reza el documento que resumió lo consensuado por la dirigencia del PRO santafesino, con su titular, Cristian Cunha a la cabeza.

En Rosario, hace cuatro semanas, los seis Partidos de la Mesa de Juntos por el Cambio ya le habían hecho notar a la cúpula del radicalismo que el futuro “Frentes de frentes” (al que el PRO quisiera llamar “Juntos por Santa Fe”) debía tener como premisa no despegar el armado provincial del nacional, como propugnan Pablo Javkin y el Partido Socialista.

El sábado, esa postura el PRO la dejó plasmado en un documento, al que inmediatamente adhirió Encuentro Republicano Federal, mediante un twit de la diputada Betina Florito. ¿Y los restantes Partidos qué opinan? Ahora la pelota está en el campo del PS, CREO y el PDP que aún sostienen la alianza FPCyS.

Perotti no realizará las elecciones en Abril y Mayo

Agosto o setiembre. Con o sin PASO nacional. El gobernador Omar Perotti ya habría tomado la decisión de no seguir con la costumbre de los dos últimos gobiernos socialistas de convocar para abril y junio a elecciones en la Provincia.

¿Motivos? Todos los que de la fértil imaginación política y periodística puedan surgir: desde no tener que compartir gobierno durante seis meses con un eventual gobernador electo de la oposición, hasta dejar sin red de contención nacional a los que se postulen; pasando por tener más tiempo para hacer campaña inaugurando obras.

El socialismo, anoticiado del trascendido, le pidió al Gobernador una reunión con todos los partidos políticos con representación parlamentaria para despejar dudas. Diciembre es el último plazo para redactar el decreto en caso de seguir con la tradición. Si no hay decreto, no habrá elecciones en abril y junio.

En tiempo y forma, el pasado jueves, el gobierno ingresó por Senadores el presupuesto 2023 y ley tributaria. Habrá aumentos del 50% en inmobiliarios y el tope de patente (esto último no avalado por los intendentes de Santa Fe, Rosario y Villa Gobernador Gálvez).