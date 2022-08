Amsafe, Sadop y ATE rechazaron las amenazas de descuento por los días de paro

Este viernes 26 de agosto, en el marco de las amenazas del gobierno provincial de descontar los día de paro, AMSAFE y SADOP realizaron una conferencia de prensa en la sede sindical de AMSAFE. Contó con las intervenciones de Rodrigo Alonso –Sec. Gral. AMSAFE – y Pedro Bayugar –Sec. Gral. SADOP Santa Fe-.

Rodrigo Alonso expresó «ante el anuncio de los descuentos de día de paro por parte del gobierno provincial, desde AMSAFE ratificamos el plan de lucha para la próxima semana con paro de 72hs para los días 30, 31 de agosto y 1 de septiembre».

«La resolución del conflicto nunca es la amenaza, nunca es el descuento de los días de paro, el gobierno debe convocarnos de manera urgente al ámbito paritario para discutir el salario, las condiciones de trabajo y las políticas educativas», manifestó Alonso.

«Instamos al gobierno de la provincia a dar marcha atrás con dicha comunicación y que convoque de manera urgente a las trabajadoras y trabajadores de la educación para discutir de que manera mejoramos la Escuela Pública», sostuvo.

Por su parte, Pedro Bayugar remarcó que «también expresamos la ratificación del plan de lucha que contempla las 72 horas de paro la próxima semana y lamentamos en este sentido la actitud casi represiva del gobierno contra el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras que no puede ser censurado ni coartado por estas amenazas. Instamos al gobierno a que en la mesa paritaria haga la propuesta salarial y de condiciones de trabajo y se dejen de lado estas medidas».

ATE

El Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado -ATE- Santa Fe rechaza los anuncios del Gobierno Provincial de descontar los días de paros en donde se ejerció un derecho pleno de los trabajadores, consagrado constitucionalmente.



“Estamos en total desacuerdo, no nos parece ni justo ni oportuno, los paros fueron notificados en tiempo y forma al Gobierno. Vamos a seguir con nuestra militancia, el lunes realizaremos asambleas en los lugares de trabajo tal como se definió en el plenario del pasado martes. No vamos a dar por hecho ni por aceptados los descuentos, esto no ayuda al buen diálogo”, señalo el secretario general de ATE Jorge Hoffmann.



ATE solicitó en reiteradas oportunidades el adelantamiento de los tramos de política salarial como así también un marco de diálogo con la convocatoria a la paritaria en virtud de la situación extraordinaria que claramente hizo perder poder adquisitivo de los salarios.



En virtud de la negativa del Poder Ejecutivo, los cuerpos orgánicos y los trabajadores/as en asambleas resolvieron en el marco de la legalidad y las normativas laborales vigentes iniciar medidas de fuerza.



Esta actitud del Poder Ejecutivo, más allá de la convocatoria a paritarias para el jueves 1 de setiembre, no ayuda a resolver el conflicto por lo que exigimos se vuelva atrás con la medida anunciada.



Desde ATE se iniciarán todas las acciones necesarias para resguardar el derecho de los trabajadores/as.