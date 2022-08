Alejandro Ambort se postularía a precandidato a senador provincial por el socialismo

El presidente de la comuna de Susana confirmó que no buscará la reelección al cargo en los comicios 2023. Los anuncios se vertieron en un encuentro con la prensa en la ciudad de Rafaela junto a los diputados provinciales Clara García y Pablo Pinotti.

En la oportunidad, y ante la consulta del periodismo, Ambort ratificó: “La primera decisión está tomada y analizada con tiempo: darle un cierre a la etapa como presidente comunal. Estoy en el cuarto mandato, en diciembre de 2023 serán 8 años de gestión”



Y argumentó de forma categórica: “Siempre fui consciente desde un inicio: era una etapa que tenía que empezar y en algún momento tenía que terminar. Ocho años es un tiempo lógico y saludable para mí pero por sobre todas las cosas para las comunidades. Es fundamental que a las personas no les dé lástima ´dejar de ser´. Porque la que merece avanzar es la comunidad y lo mejor que le puede pasar es que cada tanto tiempo, las autoridades se renueven. Así, quien tenga esa responsabilidad tendrá la obligación y exigencia de mostrar y avanzar. Cuando esa dinámica se pueda lograr, sería lo mejor que le pueda pasar al vecino”



Ambort explicó que está trabajando en su localidad con el grupo de trabajo “Juntos por Susana” conformado desde hace diez años atrás: “El equipo tiene toda la fuerza necesaria para darle continuidad a este proyecto que nos permitió avanzar en muchos aspectos en estos siete años de gestión”.



En este contexto, y ante la consulta sobre una posibilidad de ser prencandidato a senador departamental en 2023, contestó: “Es una posibilidad concreta. Pensar en otro desafío. En la rosca política se podrá decir para qué intentar algo complejo y complicado si puede seguir dándole continuidad a su gestión comunal: Yo no lo veo así. Eso es especular. Este puede ser un primer paso para adelante que tiene que ver con poder replicar la manera en que uno entiende y trabaja la política. Yo no venía de la política. Pero el sentimiento de pertenencia por la localidad y a partir de allí poder involucrarme derivó en descubrir lo lindo que tiene la política que es el trabajo de todos los días con la gente” cerró