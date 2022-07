Mirabella: “Para nosotros, la defensa de Santa Fe no tiene colores políticos”

En su recorrida por el departamento Caseros, el diputado nacional por Santa Fe se refirió al pago de la deuda histórica del gobierno nacional con la provincia. Aludió a las críticas de la oposición y afirmó que se trata de “un acto de justicia, no con un gobierno en particular, sino con todas las familias santafesinas”.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, visitó el departamento Caseros acompañado por el intendente de Casilda, Andrés Golosetti y el senador departamental, Eduardo Rosconi. En su recorrida, se refirió al pago de la deuda a Santa Fe anunciada días atrás por el gobierno nacional y respondió a las críticas de la oposición.

"Es una deuda que Santa Fe está esperando cobrar desde hace más de diez años. Creo que están equivocados, deberían celebrar esta noticia porque esto fue una política de Estado de todos los gobernadores, que hicieron lo que tenían que hacer para que la provincia reciba lo que le corresponde”, remarcó el legislador.

“Este acuerdo para el pago de la deuda histórica con Santa Fe es un acto de justicia no con un gobierno en particular sino con todas las familias santafesinas, después de que nos sacaron indebidamente lo que era nuestro”, agregó Mirabella. “Para nosotros la defensa de Santa Fe no tiene bandera política ni partidaria. Esto va a ser inversión pública real para la provincia y para las familias santafesinas. No es para un gobierno”, enfatizó.

Durante la jornada, Mirabella visitó el Museo del Automóvil de Casilda junto al intendente Andrés Golosetti y el senador departamental Eduardo Rosconi. La institución recibió fondos del Plan Incluir, que serán destinados a obras de ampliación y modernización. Posteriormente, los funcionarios recorrieron la empresa Tornado Ingeniería, un emprendimiento de tres jóvenes ingenieros electrónicos que producen reflectores led diseñados exclusivamente para alumbrado público e instituciones.

Posteriormente, los tres mantuvieron un encuentro en la Intendencia de la ciudad con la ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvina Frana, el senador nacional Marcelo Lewandoski, los presidentes comunales de Godeken, Bigand, Pérez, Villa Mugeta, Carmen del Sauce, Soldini, Sandford y Villada; el gerente ejecutivo de Regiones y Distritos Provinciales de Vialidad Nacional, Patricio García y el jefe del Distrito 7 Santa Fe del organismo, Fabio Sánchez. En el encuentro, se anunció la firma de un convenio con Vialidad Nacional y la próxima licitación de un nuevo tramo de autopista en la Ruta Nacional 33, entre el acceso a San Eduardo y Murphy.