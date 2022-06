Se viene un nuevo "Dominguito de Ajedrez" en Sunchales

Se trata del segundo Torneo del Calendario Oficial de competencia de la Federación Rafaelina de Ajedrez 2022.

El torneo está abierto a la comunidad y tiene un valor de 500 pesos. En la oportunidad competirán las Categorías Sub-8, Sub, 10, Sub 12, Sub 14 y Libre. Habrá Trofeos para los 3 primeros de cada categoría.