Carrió: “En Juntos por el Cambio hay ansiedades de poder”

La referente de la Coalición Cívica y fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, aseguró que los principales líderes del bloque opositor “no están peleados” y resaltó que “la unidad de Juntos por el Cambio está garantizada, pero eso no va a alcanzar para cambiar a la Argentina porque hay que tener condiciones mínimas de decencia”.

Elisa “Lilita” Carrió recorrió el norte de la provincia. Visitó la localidad de Tostado y luego viajó a Sunchales. Lo hizo en compañía de la presidente de la Coalición Cívica en Santa Fe, Lucila Lehmann; del legislador Sebastián Julierac Pinasco; el concejal de Tostado, Rashid Asan y referentes partidarios provinciales.

Carrió pasó por Sunchales después de una travesía de más de 4000 kilómetros por distintas localidades del Norte argentino y aseguró que “el país no está tan mal como yo creía” y pidió “mantener la templanza” aun sabiendo que se avecinan tiempos de mucho sufrimiento por la crítica situación económica del país.

“Hay que tener cuidado con la ira. Las sociedades enfermas tienden a votar psicópatas que los manipulan”, señaló Carrió. Y exaltó que “al gobierno de Alberto lo sostenemos nosotros, porque una buena República sostiene hasta al peor presidente hasta el final”.

“Nosotros no somos ellos. Nosotros somos republicanos, democráticos y creemos en la libertad”, arengó la exlegisladora. Y bromeó sobre la posibilidad de pedir un juicio político para Alberto Fernández: “Imaginá que conseguimos los dos tercios de los votos. La que queda es Cristina. Entonces elegí”, ironizó.

Sobre las tensiones dentro de Juntos por el Cambio, Carrió se ofreció como ordenadora de los distintos liderazgos, en virtud de no tener aspiraciones por ningún cargo. Pero amenazó con competir si no se sostiene un legado republicano: “Si no se asegura un principio moral, yo voy a ser candidata a presidente”, aseguró a la vez que cuestionó las ansiedades de poder de algunos de sus aliados.

“Todo se va a decantar el año que viene. Seguramente habrá dos o tres fórmulas, que ojalá sean cruzadas, entre distintos partidos”, vaticinó la dirigente.

Rotunda negativa al «Frente de Frente» en Santa Fe

La exdiputada se mostró muy crítica ante la posibilidad de sumar a referentes del socialismo, a quienes sindicó como los responsables del crecimiento del narcotráfico en Santa Fe. “O son idiotas o son cómplices”, señaló Carrió en referencia a quienes gobernaron la provincia durante doce años. Y los desafió a verlos en un juicio para “probar con documentos y videos lo que pasa en Santa Fe”.

En la misma dirección, Carrió le apuntó al intendente rosarino, Pablo Javkin, quien fuera referente de su partido en la provincia. “Nunca se animó contra los narcos. Es así de simple: puede ser brillante pero inútil”, fustigó. Y remarcó: “Acá la clase política, - a excepción de Lucila Lehmann - es cobarde. Si no es cómplice, es cobarde. Hay que votar gente con pelotas y con ovarios”.

FUENTE: https://pidolapalabraweb.com.ar/pulso-politico/carrio-en-juntos-por-el-cambio-hay-ansiedades-de-poder/