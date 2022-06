Las dos carátulas de Argentina

Basta con ingresar a cualquier pueblo o ciudad de la “pampa productiva” para palpar visualmente de lo que habla Turri. La ruralidad (graficaba sociológicamente Eduardo Buzzi durante la "125”) es sinónimo de prosperidad y desarrollo. En parte por la congénita vocación de la gente del campo de reinvertir en tecnología; y también porque los pesos “queman” en las manos, entonces los transforman en dólares físicos: camionetas, implementos, construcción, supo razonar el economista rosarino Walter Castro.



Potencial mostrado en la muestra Agroactiva que, como bien decía el Gobernador Perotti, requiere cada vez de más capacitación (las cabinas de tractores y cosechadoras se parecen a las de un avión), a tal punto que el pabellón de la Provincia albergó un gran espacio para las Agro Tech: “El presente (no el futuro) del campo”, sintetizó el ministro de la Producción, Daniel Costamagna.

Domínguez, un ministro en el lugar equivocado

Julián Domínguez es un “hombre del Papa Francisco”, que supo ser ladero político de Florencia Randazzo para “terminar con el kirchnerismo”. Volvió al gabinete nacional, esta vez convencido, quizás, de que Alberto Fernández sería el verdugo de CFK. Pero la Vicepresidenta sólo consigue hundir su figura junto con la presidencial, menoscabando al Presidente en su autoridad, por ejemplo, al oponerse a las retenciones segmentadas que Alberto Fernández quería impulsar.



En Agroactiva, Domínguez fue casi un oxímoron en sí mismo: les aseguró a los – productores – presentes que no faltará gas oil (ya está faltando), y señaló que el campo le pide previsibilidad: precisamente lo que este gobierno nacional no exhibe. Acaban de echar a un ministro del riñón del Presidente (que había manifestado sospechas en torno de una licitación manejada por La Cámpora) a pedido de la Vicepresidenta.

Por las dudas, con el tema gas oil, el diputado nacional Roberto Mirabella dijo seguir trabajando para ampliar el corte con biodiesel.

Carrió y su “ataque preventivo”

Elisa Carrió utilizó una técnica militar para ordenar (de acuerdo con sus criterios) el futuro “Frentes de Frentes”: el “ataque preventivo”. Y comenzó por vetar a Antonio Bonfatti y Rubén Galassi de los futuros acuerdos. Lo hizo a través de la presidenta de su Partido en Santa Fe, Lucila Lehmann.



Lehmann publicó un incendiario twit señalando que “JXC no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero de quienes, como desde hace años lo viene denunciando @elisacarrio, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos”, condimentado con una foto de Antonio Bonfatti. Luego en “El Litoral”, Lucila Lehmann justificó y amplió los conceptos.



Menudo rompecabezas les armó Carrió a los radicales, que fueron los primeros en pedirle una reunión al socialismo para ir ordenando el armado de una futura gran coalición. Por si fuera poco un diputado de Carrió, Sebastián Julierac, forma parte del interbloque Evolución en Juntos por el Cambio.

Agroactiva, también escenario para la política

Miguel Del Sel y Maximiliano Pullaro se encontraron en un stand, y desde allí caminaron juntos un rato. Suficiente para la especulativa foto. Al día siguiente, el aspirante radical a la gobernación recorrió la muestra junto a Ricardo López Murphy de Republicanos Unidos, quien el 1º de Mayo en esta capital tuvo conceptos elogiosos ante nosotros para el diputado radical, al encabezar un encuentro de su sector.



El día que inauguró Agroactiva, Federico Angelini (quien ubica a Del Sel dentro de la grilla de probables precandidatos a gobernador en el PRO) recorrió la muestra ruralista junto a Mauricio Macri. Macri y Angelini venían de estar en Rufino.



El día de la inauguración, la diputada socialista Clara García, (junto al presidente de su Partido Enrique Estévez y los ex ministros de Miguel Lifschitz, Gonzalo Saglione y Alicia Ciciliani), se mostró también como “precandidata a algo” para el 2023. “Yo no me apuro”, le dijo con un guiño cómplice a un periodista que le preguntó si sería precandidata a la gobernación.



Ese mismo día, Mario Barletta junto a su par cordobés, Mario Negri y el ex ministro de agricultura de Macri y diputado nacional, Ricardo Buryaile, también visitaron la muestra de y en el campo.

Y hasta el intendente de Rosario Pablo Javkin estuvo en el escenario inaugural.

Se viene el séptimo proyecto de reforma constitucional

El bloque Ciudad Futura, que integra la diputada provincial Dámaris Pacchiotti junto a Carlos del Frade, tiene previsto presentar esta semana la séptima iniciativa de reforma de la Constitución; y se aguarda una octava de Oscar “Cachi” Martínez.



Y otra iniciativa del radicalismo, “si así lo resuelve el Partido, somos reformistas, pero creemos que hoy no es la prioridad, que pasa por la inseguridad y la inflación (debería ser durante el primer semestre del 2024). Hoy nuestro objetivo es trabajar para ganar la gobernación, no distraernos en otras cuestiones, estamos preparando un plan de gobierno para darle respuestas a la gente”, responden con cierto aire de certidumbre desde el sector Neo – Evolución.