En el nombre de la política

Maximiliano Pullaro y Marcelo Lewandowski estarían punteando en una encuesta de la consultora rosarina Doxa Data, a por lo menos 8 meses del cierre de listas para unas elecciones que se llevarían a cabo en abril del 2023.

Algo más incierto no podría haber (imaginarse las nacionales en agosto) que un sondeo de intención de voto realizado el mes pasado, más allá que le sirva a los candidatos para saber donde podrían estar parados en sus intencionalidades.



Hoy, el radical Maximiliano Pullaro es el único que trajina la Provincia en pos de la gobernación; del senador peronista nacional Lewandowski sólo se sabe que visita algunos pueblos “con una agenda institucional, jamás hizo una reunión con referentes territoriales porque no está en modo campaña”, justifican en su entorno.

Cerca del Gobernador Perotti abrigan optimismo, porque observan un aumento de la aceptación en términos de aprobación versus desaprobación, y también en términos de gestión positiva (MB- B) fenómeno que, dicen sus más allegados, se daría con mayor incidencia en las localidades intermedias, mientras que en las grandes urbes ya se venía "mejorando" en una instancia previa.



Si bien al entorno de Perotti se les tiene prohibido revelar cifras, se podría inferir entonces que serían alentadoras, y entonces sólo cabría especular qué porcentaje de la imagen positiva de la gestión le sería trasladada al “candidato del Gobernador”, siempre de acuerdo con nuestra intuición, el diputado nacional Roberto Mirabella.

Así lo podría graficar deportivamente su mentor político Julián Galdeano, luego de que la senadora nacional jugara periodísticamente con el enigmático en pos de una candidatura a vicepresidente de la Nación.

Losada, en la encuesta de doxa data ostenta una posición de privilegio en el ranking de precandidatos, y a nadie hoy se le ocurriría pensar que podría ser ajena a una PASO dentro de Juntos por el Cambio en el futuro frente de frentes.

Después, los acuerdos y el tiempo dirán.

Bonfatti recupera protagonismo

El ex Gobernador Antonio Bonfatti, luego de tres años de haber perdido las elecciones, período en el que se mantuvo en el ostracismo, comenzó a pararse en el centro del ring, no sólo de la política santafesina, sino dentro de su propio y movedizo Partido Socialista, que está subdividido en tres sectores: uno formal, Bases, de Eduardo Di Pollina; mientras que los otros dos serían expresiones internas: el “bonfattismo” y el “lifschtchismo”.



Para intentar ordenar el Partido de la Rosa en un entorno más “académico”, “Antonio” ideó Nexo Rosario, “espacio que promueve el encuentro y el diálogo a partir del estudio de problemáticas sociales para el diseño de políticas públicas locales", motorizado por Fuerza del Territorio, uno de los sectores internos en la vida del Partido Socialista de Santa Fe. Al lanzamiento fueron Pablo Javkin, y desde esta capital “se hizo una escapada” Emilio Jatón y sus funcionarios, prometiendo que pronto Nexo tendrá una filial en esta capital.

Si de señales políticas se trata, con semejante faro nadie podría decir que no los ve venir (a los socialistas).

Javkin insiste en ponerse en valor

Más allá de haber estado presente en la movida “bonfattista" del centro de estudios (a la cual también asistió Claudia Balagué del sector de Di Pollina), el intendente de Rosario no quiere que nadie le baje el precio, reduciéndolo a lo que quizás finalmente termine siendo: candidato a la reelección (en ese caso, se las tendría que ver con el “proísta” Gabriel Chumpitaz, hoy socio de Pullaro), y por ello el 11 de junio en Reconquista reeditará el Foro de la Reconstrucción, cuya primera edición tuvo lugar en Rosario el pasado mes de abril con la presencia del barlettismo, paso previo, dicen sus allegados, al anuncio de su pre postulación a Gobernador.

Carrió pone límites: Bonfatti

Con un twit, la presidente de la Coalición Cívica santafesina Lucila Lehmann le pone pimienta negra a la salsa del futuro frente de frentes: “JXC no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero de quienes, como desde hace años lo viene denunciando @elisacarrio, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos”, y lo adereza con una foto de Antonio Bonfatti.