Tarifa de luz: aumento de más del 7% a usuarios residenciales y 11% en industria

De acuerdo a lo analizado en la Audiencia Pública del 11 de mayo pasado, la Secretaría de Energía de la Nación informó que deberán incrementar las distribuidoras eléctricas, 26,1% el valor del Precio Estabilizado de la Energía (PEE) para el sector residencial y 36,6% para el sector no residencial, el cual incluye a los Grandes Usuarios con demanda menor a trescientos kilovatios (kW), a partir del 1º de junio de 2022.

Dentro del segmento de Grandes Usuarios, la Secretaría había actualizado mediante resolución n°305 el precio estacional, a partir de 1° de mayo a los GUDI (Grandes Usuarios que contratan más de 300 kW). La medida, que alcanza a 450 Grandes Usuarios en la provincia de Santa Fe, incrementará en promedio la tarifa para ese segmento en un 52,7%.

El presidente del directorio de la EPE, Mauricio Caussi brindó detalles a Diario CASTELLANOS, donde reconoció que estos incrementos impactarán en un 7,6% para pequeñas demandas y del 11% a usuarios no residenciales. «Es importante poner en contexto, nosotros hemos planteado desde el inicio de la gestión que la tarifa de la EPE no debe ser un impedimento para mejorar la competitividad de las empresas y que no erosione el poder adquisitivo de la gente. Debe pensarse en términos de viabilizar y financiar las inversiones que la provincia de Santa Fe necesita en materia energética. En el día de ayer hemos superado un récord para la temporada invernal, con 2096 megavatios de potencia hemos superado el récord del año pasado de 2088 megavatios y esto muestra que Santa Fe está liderando la recuperación económica y productiva en la Argentina, esto sin lugar a dudas impactará en el poder adquisitivo de los santafesinos y en la generación de empleo en la Provincia, ya que crecen los indicadores productivos. La demanda de potencia aumenta ya que hay más equipamiento eléctrico que requiere de este insumo e impacta en la cadena de valor».

El impacto al bolsillo

Para tomar un ejemplo, Caussi reconoció que una familia tipo que consume 500kw/ bimestre, estará pagando con el aumento, una tarifa de $ 2.680, un incremento real de $ 185 en el mes. Mientras que un comercio que pueda llegar a consumir 1600 kw/ bimestre, estará pagando unos $ 11.000, lo que sería unos $ 1.000 de aumento.



En la normativa, el Gobierno Nacional establece que es política en materia tarifaria de los servicios públicos, que estén en línea con la evolución de los ingresos salariales, de tal forma que los costos de la energía no crezcan por encima de ellos, y por el contrario, representen proporciones progresivamente menores.



Cabe acotar que la EPE cuenta con 1.150.000 usuarios residenciales, 220.000 de ellos acceden a tarifas subsidiadas, tarifas sociales, tarifa jubilados y electrodependientes, entre otros. Con este nuevo cuadro tarifario, el 53% de las familias, manteniendo el promedio de consumo actual, abonará menos de $ 1.500 por mes por consumo de electricidad, el 25% pagará entre $ 1.500 y $ 3.000 mensuales, el 10% entre $ 3.000 y $ 4.500 cada 30 días y el 12% restante, más de $ 4.500 en igual período.



«Nos parece poner en contexto todo, no sólo analizar la foto, sino todo el proceso, si uno piensa que durante los dos primeros años y medio el incremento en la tarifa de las pequeñas demandas fue inferior al 100% (97%) y contrasta esto con el 175% de aumentos salariales, insumos y equipamientos que llegaron en algunos casos llegaron hasta el 467%, claramente demostramos con hechos la coherencia en nuestro accionar respecto a lo que planteamos de un primer momento, una tarifa que sea funcional a la dinámica competitiva del sector productivo, que permita sostener las inversiones que la empresa requiere para atender la demanda creciente que se da en la Provincia y que cuide el poder adquisitivo de la gente», finalizó Mauricio Caussi.