Tras las críticas, José Bernhardt no asumirá la dirección del Servicio Penitenciario de Santa Fe

Había sido designado el 11 de mayo como director general del Servicio Penitenciario de Santa Fe, pero desde el gobierno confirmaron que no formará parte del área por las fuertes críticas de los organismos de derechos humanos y de buena parte del arco político, por su rol en el Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura.

A cuatro días de haber sido designado como director general del Servicio Penitenciario de Santa Fe, desde el gobierno provincial confirmaron a AIRE que José Alberto Bernhardt no asumirá el cargo por las fuertes críticas de los organismos de derechos humanos y el repudio de buena parte del arco político santafesino. Al ahora exfuncionario, se lo cuestiona por haber integrado el Batallón de Inteligencia 601, que tuvo un rol central durante la represión ilegal de la dictadura militar (1976-1983). El decreto de designación tiene fecha del 11 de mayo pero se conoció este último viernes.



En el artículo primero se acepta la renuncia de Walter Ataide, el anterior director, y en el segundo artículo se informa que el exteniente coronel José Bernhardt será el nuevo Director General del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe. Pero este domingo fuente del gobierno informaron a AIRE que el exmilitar no asumirá el cargo y no formará parte del equipo del Servicio Penitenciario.

José Bernhardt fue funcionario en el área de seguridad durante las gestiones del exgobernador Jorge Obeid.

Las críticas de los organismos de derechos humanos a la designación de José Bernhardt

Los organismos de derechos humanos criticaron fuerte su designación. "El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Santa Fe expresa su más enérgico repudio al nombramiento como director del Servicio Penitenciario Provincial del coronel del ejercito genocida Jose Alberto Bernhardt activo represor de la dictadura militar. Exigimos se revoque su designación", planteó la entidad.

El Foro contra la Impunidad y la Justicia de Santa Fe también expresó su repudio a la designación en una publicación en Facebook: "Nos causa penosa sorpresa y gran preocupación que se haya designado al frente del Servicio Penitenciario Provincial al teniente coronel retirado José Bernhardt, quien revistó en el centro operacional de la Inteligencia Militar (Batallón 601 de Buenos Aires) y siendo funcionario provincial de Seguridad (1995-99) designó como su principal ayudante al Jefe de los grupos de tareas del Ejército en la ciudad de Santa Fe a Nicolás Correa, imputado y procesado por delitos de lesa humanidad, que muriera antes del inicio del juicio oral".

La CTA Autónoma de la Provincia de Santa Fe advirtió que el nombramiento "violenta la convivencia democrática en la provincia y pidió que se anule la designación por respeto a la democracia y a los derechos humanos.