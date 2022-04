Blanco: “El gobierno de Perotti no está a la altura de la gravedad del problema de la inseguridad”

El diputado socialista participó del segundo encuentro de la Junta Provincial de Seguridad. “Quedó demostrado la debilidad que tiene el Gobierno de Santa Fe para hacer frente a la creciente problemática de la inseguridad en todo el territorio. No hay plan ni reacción ante todo lo que ocurre”, criticó.

“Esta segunda reunión nos dejó muy preocupados. Lamentablemente estamos igual o peor que en febrero. Todas las propuestas que se hicieron en la última reunión no tuvieron continuidad por parte del gobierno de Perotti”, expresó Joaquín Blanco y remarcó la ausencia del gobernador y de la vice. “Deja a las claras la importancia que le brindan a este espacio donde nos encontramos todos los poderes del estado para trabajar en soluciones”, criticó.

El diputado hizo referencia a una “cuestión actitudinal, falta de reacción y de convencimiento” sobre lo que intenta hacer el gobierno ante la escalada de violencia. “Hay excusas, tiempos que no llegan y críticas internas sobre cómo abordar, por ejemplo, el tema de la sobrepoblación carcelaria o de las fugas que se están produciendo en comisarías producto de esa sobrepoblación. No obtuvimos ninguna respuesta clara sobre esto, ya no hay capacidad de reacción sobre lo que está sucediendo”, agregó.

“En los últimos 10 días, hubo tres fugas de comisarías (el 9, el 10 y el 19 del corriente mes) en Santa Fe, Santo Tomé y Pérez. En Rosario, este lunes por la noche, tuvimos que lamentar cuatro muertes en 40 minutos, que suman 15 víctimas fatales en la última semana. El gobierno no está a la altura de la gravedad del tema”, aseveró el diputado provincial.

Por otro lado, hizo referencia a la poca coordinación entre Provincia y Nación. “El ministro Lagna reconoció que todavía no pudo tener una reunión con Aníbal Fernández por la llegada de los mil gendarmes que prometieron para fines de marzo. Sigue demorada la construcción de la cárcel federal en Coronda que vienen anunciando hace muchos años. No hay plan ni diálogo”, añadió el diputado.

También se refirió a la situación en Rosario: “Es preocupante la falta de políticas para combatir el delito. Desde la oposición planteamos un plan de pacificación para la ciudad con fuerzas provinciales y federales, con políticas de prevención en los lugares más calientes. Sin el estado presente en los barrios, la escalada de violencia va a seguir creciendo”.

“Desde el bloque socialista insistimos con una serie de propuestas concretas para revertir lo que está pasando. Debemos seguir profundizando estos espacios porque no hay otra salida que no sea el diálogo entre poderes”, finalizó Blanco.