El 2023 viene marchando vertiginosamente

El préstamo de la discordia

Dice en su cuenta de twitter la muchachada de La Corriente K, resumiendo la conferencia de prensa del Gobernador Omar Perotti por el pago de la cuota 1 de 2 del bono 2022/23 de 500 millones de dólares, tomado por Miguel Lifschitz para obras de infraestructura: “Te endeudaron en dólares a tasas altísimas con vencimientos para cuando ellos no estén. No dejaron guita para pagar. Te votan el presupuesto que quieren y cuando quieren. Se enojan si juntás guita para levantar los muertos que te dejaron. Hablamos del socialismo, no de Macri, eh”.



El propio Gobernador se quejó ácidamente en conferencia de prensa porque tuvo que afrontar ese primer compromiso por 125 millones de dólares (monto con el cual, dijo, “nos hubiese gustado hacer nuevas obras”) sin la previsión de recursos, y por eso tuvo que echar mano al plazo fijo de 23 mil millones de pesos para terminar de comprar los dólares necesarios, porque la oposición no le aprobó el presupuesto en diciembre que contemplaba, precisamente, un endeudamiento de 17 mil millones de pesos para afrontar ese compromiso.



Los diputados opositores – menos el radicalismo Evolución de Maximiliano Pullaro – le dieron luz verde al endeudamiento recién el pasado 10 de este mes, luego de intensas negociaciones y acusaciones de incumplimientos de compromisos que arrastraron desde diciembre del 2021.

Los próximos vencimientos serán: Marzo 2022, U$S 125 millones; Marzo 2023, U$S 125 millones; Noviembre 2025, U$S 83,33 millones; Noviembre 2026, U$S 83,33 millones y Noviembre 2027, U$S 83,34 millones.

¿Batistuta quiere ser Gobernador?

El goleador e ídolo nacional futbolístico reconquistence Gabriel Batistuta, cenó la semana pasada con el vicepresidente del PRO santafesino Germán Pugnaloni (jefe del despacho de la senadora nacional Carolina Losada) según consigna el portal Letra P. El comensal y dirigente rosarino se disculpó de dar mayores detalles de lo conversado “para respetar lo charlado en la intimidad entre amigos”, nos dijo.



Según pudimos saber de otras fuentes consultadas, Batitusta habría manifestado en cenáculos del PRO de Buenos Aires, y a través del presidente del Golf Club de Rosario Marcos Ameriso, sus intenciones de intentar gobernar la Provincia, y de allí esa comida iniciática con el hombre del PRO santafesino.



Solo los zigzagueantes y muchas veces insondables caminos de la política, dirán si el “Bati Gol” emulará el año que viene a Carlos Reutemann y Miguel del Sel.

Milei desembarcó orgánicamente en Santa Fe

Mediante un evento cerrado llevado a cabo en Rosario, “al cual se invitó a participar únicamente a las localidades que estuvieron acompañando desde el primer día de trabajo”, según referenció Romina Diez, coordinadora santafesina del espacio del aspirante presidencial Javier Milei, el líder libertario marcó su presencia en la provincia de Santa Fe.



El acontecimiento, del cual participó la hermana del diputado nacional, Karina Milei, “El Jefe” como la denominan en el espacio, tuvo como objetivo principal darle a los santafesinos la posibilidad de verse representados en una boleta 100% Liberal, y acompañar a Milei Presidente en 2023.



“Seremos quienes lleven las ideas de la libertad, a cada lugar de la provincia de Santa Fe; Fuerza Libertaria es un Espacio Político que busca darle un vehículo propio a todos los liberales y unirlos”, se entusiasmó Diez.

Bajaron a Rosario, referentes de Granadero Baigorria, Cañada de Gómez, Arroyo seco, Funes, Reconquista, Villa Gobernador G[alvez, San Lorenzo e Ibarlucea.