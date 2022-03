Rescate de SanCor: El contexto económico complicaría el crédito del Banco Nación

Consultado por la situación financiera de SanCor, la principal cooperativa láctea del país, y la propuesta de “salvataje” por parte de un grupo de empresarios encabezados por el salteño José Urtubey, el periodista José Iachetta recordó que “el cooperativismo nació en nuestro país para contraponerse al abuso de posición dominante de empresas privadas por parte de productores que posteriormente decidieron armar una industria”.

“Creo que como les pasó a otros en el mundo a las cooperativas, SanCor se fue armando como un elefante con demasiados agujeros negros, con demasiadas gerencias, con una inadecuada relación cantidad de trabajadores/cantidad de litros que es algo que la industria debe respetar a rajatabla” describió el director del portal web Todo Lechería y añadió que “SanCor fue una empresa que permanentemente fue perdiendo, pero al tener una impronta cooperativa, siempre sirvió también con suerte de empresa testigo mucho más permeable a la demanda de los gobiernos de turno frente a lo que es la empresa privada que tiene otra dinámica y otro sistema”.

“SanCor tuvo muchas crisis: una muy importante en la década menemista cuando (el ex titular de CRA, Juan Carlos) Ferrero fue presidente y acomodó un poco los números y otra posterior que se resolvió en tiempos del kirchnerismo con los convenios con Venezuela que la oxigenaron, pero los problemas estructurales continuaron y eso hizo que en determinado momento eclosionara y decidiera ‘tupakamarizarse’, es decir, vender una gran cantidad de las plantas que tenía y pasar de 6 millones de litros diarios a 4 millones, a 3 millones y hoy a 600 mil o 500 mil litros diarios” reconstruyó el periodista y añadió que “este nuevo salvataje de empresarios nacionales está en línea con lo que este gobierno nacional pretende para el sistema industrial lácteo del país”.

Iachetta consideró que “hay que ir un poco más allá de los nombres propios Urtubey o Figueiras (Marcelo, otro de los empresarios interesados en la cooperativa) y pensar que lo que siempre se buscó desde el peronismo como parte del salvataje es una burguesía nacional y me parece interesante que empresarios naciones se interesen en la lechería porque es un rubro estratégico para garantizar la seguridad alimentaria y generar divisas”.

“A mi modesto entender no está mal que un gobierno piense en la leche fluida a valores razonables, ya que el mercado de (la leche en) sachet está muy concentrado en el país a diferencia de la provisión de (otros productos) lácteos donde Argentina tiene una diversificación espectacular” planteó el periodista especializado y, finalmente, contó que “estuve con el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y me dijo que van a analizar el crédito de 60 millones de dólares a los empresarios nacionales (para el salvataje de SanCor) pero me parece que hoy la situación no ayuda para que haya tamaño desembolso de los ahorros de los argentinos para un proyecto de estas características y, entonces, infiero que va a ser muy dificultosa la propuesta para rescatar SanCor que sigue teniendo una sangría de tamberos y se hace cada vez más débil”.

