Seguridad: Losada acusó al Gobierno Provincial de «falta de decisión política»

La senadora de Juntos por el Cambio denunció la sub ejecución del presupuesto y la falta de equipamiento para la policía. «La Provincia no tiene voluntad política para combatir la inseguridad», afirmó la legisladora.

La senadora de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, dialogó con Cadena OH! sobre la actualidad política de la Provincia y se despachó sobre los temas más importantes. Destacó, fundamentalmente, el grave flagelo de la inseguridad que tiene a «toda la Provincia bastante asustada». Afirmó que es el eje con el que más trabaja, porque entiende que ni el Gobierno Nacional ni el Provincial están haciendo algo al respecto.



«Hasta el momento no hubo licitaciones pese a contar con la emergencia que le votó la Legislatura santafesina. La policía está desprovista de materiales porque ni móviles policiales tienen. La Nación dejó relegada a la provincia, se ve en el presupuesto que presentaron, que era un mamarracho», explicó de manera contundente.



«En campaña prometí volver y seguir recorriendo la Provincia levantando la voz por la provincia de Santa Fe. Haciendo diagnósticos y contando lo que pasa, llamás la atención de las autoridades que son los que tienen las herramientas necesarias para ejecutar los presupuestos. Porque nosotros no gobernamos, gobierna Perotti».



En este aspecto, destacó el pedido de reunión con el Gobernador y el ministro de Seguridad Jorge Lagna. «Sostuvimos el reclamo con mi compañero de fórmula, Dionisio Scarpin, pero sólo escuchamos un discurso que parecía de campaña, con muchos «tenemos qué» y promesas. Incluso, ante la pregunta de cuánto presupuesto se ejecutó en seguridad, Lagna respondió que fue sólo un 50%… Si en Santa Fe se sub ejecuta el presupuesto para seguridad, es claro que falta decisión política».

Otro tema que preocupa a la legisladora es el número creciente de víctimas por accidentes de tránsito que ubican a la Provincia segunda en el país, «en Santa Fe se quitaron radares y cámaras de video vigilancia, no se volvieron a licitar y estamos desprovistos. Los que gobiernan son realmente incompetentes».

Acuerdo con el FMI

Ante el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el pago de una cuota de la deuda con el organismo de crédito, Losada no dudó y afirmó que «era lo que tenía que hacer», aunque intensifique la interna con Cristina Fernández de Kirchner.

«Nosotros somos una oposición responsable, la más descarnada de la oposiciones la tiene dentro de la misma coalición del Gobierno. Tenemos a la vicepresidente diciendo las barbaridades que dijo desde Honduras, las que vive diciendo respecto a no pagar al FMI, cuando a la Argentina claramente le conviene pagar o por lo menos negociar», cerró.