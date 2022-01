Andrea Ochat: “Agua y Energía, dos recursos indispensables y la falta de respuesta para Sunchales”

“Llegó la ola de calor tan anunciada y con ella sus consecuencias que también habían sido vaticinadas en varias oportunidades. Serias dificultades sufrimos los vecinos de Sunchales que podrían haberse evitado, o al menos minimizado. Sólo hacía falta la intención por parte del Gobierno de Omar Perotti. Lo cierto es que enero se caracterizó por los cortes de energía en los momentos del día en que más apretaba el calor”. De esta manera se refería en sus redes sociales la concejala Andrea Ochat sobre lo ocurrido en los comienzos de este año. Si no hay una respuesta inmediata, esta situación seguirá ocurriendo



“La infraestructura existente no resiste tanta demanda energética ya que el mantenimiento no ha sido el que el sistema necesitaba. Ya se sabía lo que iba a pasar y la respuesta no fue suficiente” continuó la edil: “no se ha renovado ni ampliado el equipamiento, la infraestructura de acuerdo al previsible crecimiento de la demanda. En síntesis, no hubo inversión por parte del Gobierno provincial en la EPE” .



En la publicación, la concejala recuerda que “lo que sí habrá es aumento de tarifas. Y ello quedó claro en la audiencia pública que se realizó hace unos días, donde se dio a conocer el nuevo cuadro tarifario y una serie de programas y proyectos que no se hacen evidentes en lo cotidiano”.

A renglón seguido recordó que en esa convocatoria estuvo representada “nuestra Cooperativa de Agua Potable para plantear la desigual e injusta situación de Sunchales frente a otras localidades provistas del recurso agua por ASSA”. Y remarcó que en dichas ciudades los precios son “subsidiados, mientras que Sunchales debe pagar a la EPE el precio que se le cobra a los grandes consumidores de energía para producir el agua que consumimos ”.



Y finalizó resaltando: “Agua y Energía, dos recursos indispensables y la falta de respuesta para Sunchales”.