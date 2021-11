Clara García: «El gobernador Omar Perotti ha tenido un rechazo muy fuerte»

Con 226.252 votos, la candidata a senadora nacional del Frente Amplio Progresista (FAP), Clara García, se ubicó en el tercer puesto en las elecciones del domingo pasado en la categoría para ocupar las bancas santafesinas en el Senado Nacional. Con cautela, celebró el tercer lugar de su fuerza en las elecciones a legisladores nacionales como un proyecto a futuro para pelear la Provincia y sostuvo que «arranca una nueva etapa en la provincia de Santa Fe», además de recordar al fallecido Miguel Lifschitz, al señalar que celebra «la vida en su honor para que nada haya sido en vano», dijo.

«Es la fuerza que más creció en porcentaje en relación a las PASO». En una charla mano a mano con Diario CASTELLANOS, analiza estas votaciones donde «los grandes perdedores son Perotti, Alberto y Cristina». En relación a los resultados para el FAP: «estamos muy conformes, en lo particular, se ha ganado en Rosario, un poco la cuna de nuestro espacio. Mónica Fein es diputada nacional electa y en mi caso tengo el orgullo de que casi 230 mil santafesinos y santafesinas confiaron en nuestra propuesta». El legado y el compromiso con el exgobernador Miguel Lifschitz, (quien falleció meses atrás víctima del Coronavirus sin «saltar» la cola para vacunarse).

-¿Cuál es su análisis de las elecciones del domingo?

-No se puede desunir los resultados de ayer (por el domingo) con todo lo que fue la campaña. Fundamentalmente lo que fue el inicio, con una pérdida irreparable para nuestra organización política (el fallecimiento de Miguel Lifschitz el 9 de mayo pasado). Desde ese lugar, nos hicimos fuertes, sacamos energía sacamos esperanza y así fuimos creciendo.

En las internas de las PASO, Clara García había sido la ganadora contundente en los 19 departamentos de la Provincia. En ese momento, Rubén Giustiniani había sido el «circunstancial opositor» y al día siguiente «dijimos que íbamos a ir todos juntos y lo hicimos. Eso se tradujo en los votos. Unidos crecimos por encima del 20% en relación a las PASO. Fuimos la fuerza que porcentualmente más creció». De esa manera, superaron las elecciones nacionales de 2017 y 2019: «con la ausencia del gran elector como era Miguel y la decisión de un sector del radicalismo» de sumarse a Juntos por el Cambio, Clara García resaltó «estamos muy conformes, en lo particular se ha ganado en Rosario, un poco la cuna de nuestro espacio. Mónica Fein es diputada nacional electa y en mi caso tengo el orgullo de que casi 230 mil santafesinos y santafesinas confiaron en nuestra propuesta».

-En estos últimos días, usted decía: luego de las elecciones comienza una nueva etapa en la Provincia.

-El Gobernador ha tenido un rechazo muy fuerte tanto en las PASO como en las generales. Y digo él en particular porque estaba en la boleta. Nos toca por delante mucha responsabilidad a la oposición porque evidentemente tendrá un Gobierno muy quebrado y deslegitimado por este rechazo de los votos. Pero nos va a encontrar como oposición absolutamente responsable para que la gente, ya con sus muchas dificultades, no sufra también los embates de la política confrontativa.

-¿Perotti podría ser el gran perdedor en estas elecciones? ¿Cuál es su análisis?

-Uno de los grandes perdedores junto a Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández) con quienes se abrazó tardíamente. Los hemos visto enfrentados, abrazados. La gente lee esos vaivenes, los recuerda y se termina manifestando. La gente les ha dado un voto negativo a aquellos gobiernos que no han estado a la altura de lo que necesitaba. Muchos ejecutivos sufrieron un gran golpe. Estos resultados demuestran que no todo se compra o se vende. Lo que el Gobierno quiso implementar como el Plan «platita» o alguna billetera. Demuestran que no pasa por allí sino por respetar los derechos de las personas y dignificarlas. No tenerlas atadas a un clientelismo que les quita libertad en sus voluntades. Esa es la voz que la gente hizo escuchar.

-Mónica Fein logra una banca en el Congreso Nacional en la Cámara de Diputados, ¿Cuál será su impronta?

-En la campaña, nuestros equipos trabajaron juntos armando una serie de proyectos sobre los temas que más le interesa a la gente: la producción, el empleo, cómo frenar la inflación, tener mejor educación y sistema salud. Ni que hablar la seguridad. Le tocará a Mónica Fein junto con nuestro actual diputado Enrique Estévez llevar adelante esas propuestas. Y poner la voz y la defensa de Santa Fe en alto. Hemos sido muy críticos que muchas decisiones tomadas en el Congreso, terminaron perjudicando a nuestra Provincia.

-Falta mucho para el 2023, pero ¿Cómo ve la configuración política mirando a futuro?

-Nos va a encontrar trabajando muchísimo. Lo decía ayer, en el discurso inmediatamente después de las elecciones: el futuro nos encontrará con humildad, con una escucha muy activa en la gente y con toda la pasión para ser protagonistas del futuro que se viene. He recorrido en estos 90 días la Provincia como lo hice tantos años acompañándolo a Miguel. Cuando una la recorre y ve la discrecional en atender al que tiene diferente color político al oficialismo, proyectos estancados, falta de apoyo a las instituciones nos da ganar de decir «esta Provincia necesita al Frente Amplio Progresista».