El gobierno anticipó que descontará el día a los docentes que hagan paro

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Juan Manuel Pusineri ratificó la propuesta del 52% de aumento salarial a los docentes, que sí fue aceptada por el gremio que nuclea a los docentes de escuelas privadas (Sadop).

"La oferta salarial que hace el gobierno de un 52%, medida desde febrero de 2021 a enero de 2022, es una propuesta que supera cualquier otra oferta salarial que se haya hecho en el orden nacional y provincial en la república Argentina", sostuvo el funcionario. El ministro aseguró que es "la mejor propuesta de Argentina" y que el salario docente de Santa Fe es "si no el mejor, uno de los mejores".

En este marco, Pusineri evaluó que el paro es "una medida desproporcionada".

"Está claro que en el caso de Amsafé estamos atravesados por una situación política interna en la cual determinado sector de la dirigencia de Amsafé no acepta ninguna propuesta", disparó el ministro.

Remarcó: "El derecho de huelga es un derecho garantizado constitucionalmente e internacionalmente a punto tal de que es considerado un derecho humano. Eso no quiere decir que el día no trabajado se deba a liquidar. El día que no se trabaja o el día de clase que se pierde es un día que no se liquida y eso no significa en lo más mínimo ninguna afectación al derecho de huelga".

"Por supuesto que el día que no se trabaja no se paga", sentenció.

Amsafé no aceptó, los otros gremios sí



Alrededor de 16 mil docentes votaron en contra de la oferta salarial, mientras que casi 13 mil se inclinaron por aceptarla, es decir que hubo casi 3.000 votos de diferencia.

El rechazo de Amsafé a la propuesta salarial contrasta con la decisión de los docentes privados y los estatales, nucleados en ATE y UPCN, quienes aceptaron el ofrecimiento de la provincia.

En todos los casos la propuesta salarial fue la misma, del 17% de incremento dividido en tres tramos: 10% en octubre, 5% en diciembre y 2% en enero.