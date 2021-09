Elecciones legislativas 2021 con dos sistemas y protocolos sanitarios

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo definirán las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán a elecciones generales a realizarse el 14 de noviembre tanto en la categoría de concejales de Rafaela como de diputados y senadores nacionales.

El Tribunal Electoral Nacional tiene a su cargo la organización de las elecciones nacionales, lo que comprende la distribución de las urnas, la seguridad, la conformación de las mesas electorales, el escrutinio y la difusión de los resultados. En este caso, tiene competencia en lo que hace a las PASO de senadores y diputados nacionales. En el caso de Santa Fe, se renuevan nueve bancas en la Cámara de Diputados -en total son 19- y los 3 escaños de la Cámara de Senadores.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados cuenta con 257 legisladores, aunque este domingo se renuevan 127 bancas (35 por provincia de Buenos Aires, 13 por Ciudad de Buenos Aires, 9 por Córdoba y Santa Fe entre lo más importante). Y la Cámara alta tiene 72 integrantes -3 representantes por distrito-, pero este domingo solo se ponen en juego 24 cargos, entre ellos los 3 por Santa Fe que actualmente ocupan Roberto Mirabella, María de los Angeles Sacnún y María Alejandra Vucasovich, quien asumió a mediados de julio en reemplazo del fallecido Carlos Reutemann.

En tanto, el Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe tiene bajo su órbita la elección de intendentes, concejales y autoridades de las comunas. En el caso de Sunchales, se renovarán tres bancas por la terminación de mandatos -el 10 de diciembre- de Oscar Trinchieri, José María Ferrero y Luciana Paredes (busca la reelección).

De todas formas, en las PASO de este domingo en la que compiten 9 listas solo se definirán las candidaturas para los comicios generales del 14 de noviembre.

¿QUÉ VOTAMOS?

Candidatos a senadores y diputados nacionales por la provincia de Santa Fe y candidatos a concejales para nuestra ciudad. En esta elección se definen los candidatos que participarán en las elecciones generales, el 14 noviembre.



En lo que respecta a senadores y diputados, se utilizará la boleta tradicional, que consiste en elegir el voto y poner la boleta dentro del sobre que es dado en la mesa asignada. En esta categoría pueden votar los mayores de 16 años que figuren en el padrón.



En tanto, para concejales, la boleta utilizada será única, en la que se debe marcar con una cruz la opción elegida y se dobla la boleta según se indica en la misma. En esta categoría pueden votar los mayores de 18 años.

Es de suma importancia consultar el padrón, porque al reducirse el número de mesas por establecimiento, hay más lugares de votación. Se puede hacer dentro del banner Elecciones Legislativas 2021 en la página del municipio o entrando al siguiente link: https://www.padron.gob.ar/

¿CÓMO CUIDARNOS?

En cada establecimiento habrá una persona responsable del protocolo de cuidados. Habrá un kit sanitario en cada mesa. Cada una de las personas que se acerquen a votar tendrán que usar el barbijo correctamente colocado, que tapa nariz, boca y mentón. En el caso que haya fila, se debe mantener el distanciamiento de 2 metros. Además de llevar el DNI, se debe llevar birome propia para votar y firmar el padrón.

Cabe destacar que las personas mayores, y grupos de riesgo, tienen prioridad para votar entre las 10.30 y las 12.30.

¿LAS PASO SON OBLIGATORIAS?

Sí, son obligatorias. Pero este año, debido a la pandemia, la Cámara Nacional Electoral estableció que quedan exceptuados de votar quienes tengan Covid-19, los que sean considerados caso sospechoso o sean contacto estrecho de un caso positivo y las personas que por ser grupo de riesgo tengan indicación médica de no ir a votar. En cada caso, se deberá acompañar un certificado que lo acredite.

Además, quedan excluidos quienes el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación y justifiquen el mismo día ante la autoridad policial el alejamiento por motivos razonables. También, los jueces y auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas durante el acto comicial, y personal de organismos y empresas de servicios públicos que no puedan asistir por su función, con la correspondiente justificación del empleador ante el Ministerio del Interior y Transporte.

¿CUÁLES SON LAS PENAS POR NO IR A VOTAR?

Las personas que no fueran a votar y no justifiquen la ausencia deberán abonar una multa de 50 pesos, importe que asciende a 100 pesos en el caso de las elecciones generales de noviembre.

Mientras no se pague la penalidad, que se puede hacer por medios electrónicos o personalmente en el Banco Nación, quedarán registrados como infractores, lo que implica que no podrán hacer trámites ni obtener el pasaporte durante un año. Tampoco podrán ser designados funcionarios públicos durante tres años.

¿QUÉ CAMBIA CON EL PROTOCOLO POR COVID-19?

Habrá más puntos de votación disponibles y por eso es importante revisar el padrón electoral definitivo para confirmar el centro de votación designado. Para mantener la higiene de los establecimientos de votación, se ventilarán los espacios periódicamente y se realizará la limpieza y desinfección de superficies, pisos y baños asiduamente durante toda la jornada electoral.

En cada establecimiento de votación habrá un facilitador sanitario que ayudará a que se cumpla el protocolo, cuidando que se respeten aquellas cuestiones vinculadas con la seguridad y la prevención sanitaria. Asimismo, esta persona será quien ordene el ingreso de electores al establecimiento.

VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

No se podrá vender bebidas alcohólicas en ningún tipo de comercio desde 12 horas antes y hasta tres horas después de finalizado el acto eleccionario. Es decir, desde las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo.

¿HAY CLASES EL LUNES?

Cómo es habitual el lunes siguiente a las elecciones en el turno mañana, en escuelas que fueron sede de votación, no hay clases porque se tiene que desinfectar los establecimientos. De todas formas, el personal docente va a cumplir tareas durante ese turno.

En tanto, el turno tarde retoma las actividades escolares habituales. Los docentes designados como autoridades de mesa en el acto electoral tiene licencia por el día lunes.