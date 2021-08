Angelini: "Si el kirchnerismo llegara a tener mayoría especial en el Senado, sería el fin de la República"

Federico Angelini es uno los precandidatos a senador nacional para las próximas elecciones Paso del 12 de septiembre, junto a Amalia Granata, en el espacio de Juntos por el Cambio. Su lista irá a interna con otras tres, pero en todo momento el referente del PRO en la provincia manifiesta que "la importancia en esta elección radica en impedir que el kirchnerismo logre la mayoría especial en el Senado de la Nación". Y advierte que "si sicede eso, sería el fin de la República".

En contacto con el programa Radiópolis, de Radio 2, Angelini confió que "es un desafío distinto" su precandidatura a senador. Y amplió que "cuando Patricia Bullrich me dijo que tenía que ser el candidato de Juntos por el Cambio, también me manifestó que tenía que tener también la capacidad de ampliar al espacio, no solamente ser la lista del PRO, sino convocar como siempre lo hemos hecho a personas de otros espacios".

"Mucha gente nos venía diciendo que para ganarle al kirchnerismo debíamos integrar a gente que pensara más a menos similar a nosotros y creo que supimos escuchar. Tenemos que estar juntos", aseguró el diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional.

Angelini ratificó que "estas elelcciones serán muy importantes". Luego agregó: "Bullrich como presidenta del PRO me pidió que encabece esta lista y lo mismo sucedió con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, que me manifestaron su respaldo".

"Me encanta este desafío de representar a Santa Fe por nuestro espacio de Juntos por el Cambio", destacó el legislador y ahora precandidato a senador.

Angelini recordó que "durante mucho tiempo nos pidieron que no se suspendan las Paso, que las elecciones se hagan, que había una idea del kirchnerismo de suspenderlas. Y ahora que se han cofirmado, creo que es bueno aprovecharlas para que los santafesinos elijan a quienes mejor los representen de cara a las generales".

"Esta lista también tiene la buena nueva de haber sumado a nuestro espacio a Amalia Granata y de contar con dirigentes de lujo como candidatos a la Cámara de Diputados, como Luciano Laspina, que es economista, Gisela Scaglia, que es politóloga, y a Jorge Faurie, el ex canciller durante el gobierno de Mauricio Macri, que es un privilegio tenerlo como candidato", describió Angelini.

A la hora de responder qué puede aportar Amalia Granata al espacio, remarcó que "es una persona de muy fuertes convicciones y que se involucró en causas muy resonantes. Fue la única que en su momento se animó a interpelar al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain. Y presentó importantes proyectos en materia de salud, de medio ambiente".

"Las personas que tenemos más coincidencias que diferencias, tenemos que trabajar juntos", apuntó después.

Angelini insistió que "esta elección tiene que servir para alejar al kirchnerismo de la posibilidad de tener los dos tercios en la Cámara de Senadores, esa mayoría especial que se necesita para modificar la Constitución Nacional, el cambio permanente de reglas, esa necesidad de ir por los jueces o por la Justicia en general".

"Yo creo que si el kirchnerismo logra esos dos tercios, es el fin de la República", sentenció Angelini. Y añadió que "por eso se necesitan personas con fuertes convicciones, como Amalia y como yo, pára defender a Santa Fe en el Senado de la Nación".

"Tenemos que estar todos juntos para derrotar al kirchnerismo, que es el verdadero rival en estas elecciones", insistió.

Angelini aseguró: "Juego absolutamente siempre en equipo; estoy convencido que vamos a ganar, pero si no es así voy a ser el primero en acompañar".

"No hay que jugar el partido del 2023 en este 2021; ahora la pelea es otra, que el kirchnerismo no logre esa mayoría especial que significaría el fin de la República", finalizó.