Daniel Bernini: “No hace falta irse muy lejos para encontrar gestiones transformadoras”

En la oportunidad, Bernini agradeció a Perusia por el recibimiento y lo felicitó por la labor que han llevado adelante: “No hace falta irse muy lejos para encontrar gestiones transformadoras. Colonia Raquel está a 17 kilómetros de nuestra ciudad. Desde la gestión se concretó en poco tiempo un programa que permitió brindarle solución a una larga y esperada demanda de los vecinos. Esto demuestra que se pueden hacer las cosas cuando se trabaja junto con el ciudadano, escuchándolo y tomando nota de sus ideas y propuestas. Una experiencia que, sin lugar a dudas, podemos plasmar en nuestra ciudad”. Y continuó: “Nuestros productores de Sunchales vienen reclamando el tema de accesibilidad permanente desde hace tiempo. Vemos que no se les presta atención. Tomo como ejemplo el caso de Raquel como gestión local que resolvió con eficiencia y eficacia el tema de transitabilidad. En Sunchales veo un Estado alejado de quien produce, que no considera a quien pgenera valor desde la producción primaria . No hay una estrategia para la salida de la producción en todo momento, los 365 días del año”.

Un informe de la Sociedad Rural de Sunchales difundido meses atrás, daba cuenta de que, durante 2020, la actividad tambera, agrícola y ganadera del distrito aportó cerca de $ 200 millones sólo en retenciones.

El programa consistió en la construcción de mejorado y arenado de 44 kilómetros de red vial rural, garantizando de esta manera la transitabilidad permanente en todo el distrito. Fue un trabajo de articulación entre los productores y la comuna que significó un mejoramiento sustancial en la accesibilidad y normal circulación de la colonia. Todo esto permitió que cada habitante (como así también su producción y los insumos necesarios) pueda ingresar a su establecimiento independientemente de las inclemencias del tiempo, los días de lluvia, etc. El esquema ha sido replicado en otras localidades del país.

Pinotti, a su turno, comentó: “Fue un proyecto que se concretó y que hoy se ve plasmado. Nos sentimos orgullosos de la gestión de Victor (Perusia) y de todo su equipo. Vinimos a aprender con la idea de poder llevarlo adelante a otros lugares. Este es un ejemplo que se puede reproducir”.

Hoy, con el objetivo principal cumplido, la comuna ejecuta trabajos de reposición y reparación en los sectores que, con el correr del tiempo, se puedan ir deteriorando. Trabajan también (con fondos comunales) sobre la RP 77 (que une el distrito con Moisés Ville), con la reconstrucción del arenado y la colocación de alcantarillas.

Al finalizar la visita, Perusia resaltó “La lechería es nuestra principal producción”. En el distrito de 13 mil hectáreas se encuentran instalados 47 tambos. “Con este trabajo que venimos realizando podemos decir que garantizamos la transitabilidad de nuestros productos e insumos. Cuando ingresamos a la comuna (en 2015) eran 23 los kilómetros de ripio construidos. Algunos con más de 15 años. Nosotros hicimos 44 kilómetros más. Además, a través de un convenio que realizamos oportunamente con Vialidad Provincial, fuimos concretando la unión con Tacural, con la RN 34. Es decir, unimos las diferentes arterias de la colonia con esa ruta y esto nos ayudó muchísmo” cerró.