Clara García: “En el Senado hay que defender los intereses de Santa Fe, no los del partido del Gobierno Nacional”

Y puso como ejemplo la ley de biocombustibles sancionada recientemente, así como la restricción de las exportaciones de carne, que perjudican a dos sectores fundamentales de la producción santafesina.

En este sentido, García manifestó que “es un gran desafío devolverle a la provincia una representación genuina en el Senado de la Nación, y lo haremos dialogando con cada vecino y vecina de cada localidad, como lo hemos hecho siempre”.

Ante la consulta de cómo tomó su espacio la pérdida de Miguel Lifschitz, la dirigente contó que “personal y humanamente es un hecho completamente irreparable, de igual modo que a nivel político”. “Su presencia ordenaba hacia adentro y hacia fuera de todas las fuerzas políticas de la provincia”, señaló. Y agregó: “El candidato natural de este espacio era Miguel, pero las circunstancias me han hecho estar acá, y tengo la tranquilidad que me dan los más de 30 años trayectoria en el Partido Socialista, los cargos legislativos y ejecutivos en que me desempeñé; y también mi lealtad a Miguel en primer lugar, y ahora a un colectivo que me pidió que asuma esta importante responsabilidad, y lo haré con todo mi compromiso, poniendo lo mejor de mí”.

De este modo, la precandidata a senadora nacional, se mostró honrada por los compañeros y compañeras de fórmula, entre quienes se destacan la intendenta de Rosario entre 2011 y 2019 y presidenta del partido socialista, Mónica Fein, el ministro de Economía de la gestión de Miguel Lifschitz y su ministra de Salud, Gonzalo Saglione y Andrea Uboldi, respectivamente, en tanto que también la acompaña Paco Garibaldi, de la ciudad de Santa Fe, como segundo candidato a senador. “Nuestra lista no se trata de una propuesta solamente para las próximas elecciones, estamos construyendo un proyecto de futuro para Santa Fe, para que vuelva a tomar el impulso que tuvo hasta el último día de la gestión del Frente Progresista”, aseveró.

Por otro lado, García cuestionó la presencia del gobernador Omar Perotti en una de las listas de precandidatos a senador y de la vicegobernadora Alejandra Rodenas en otra. “El hecho de que los dos funcionarios de mayor jerarquía de la provincia estén pensando en otro cargo marca un quiebre institucional”, afirmó García. “Uno se pregunta quién va a gobernar y de qué manera, durante este tiempo en que van a estar enfrentados”, agregó en declaraciones periodísticas.

Siempre sobre Perotti, la precandidata socialista consideró que como gobernador “ha sido una decepción. Es una gestión sin respuesta y sin escala provincial. Hasta el día de hoy no ha presentado un plan de gobierno con políticas claras y programas para cada área”.

Clara García recorrió este miércoles la ciudad de Rafaela, donde se reunió con Silvina Imperiale, presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes y Bares de la localidad, para conocer la realidad que atraviesa el sector, mantuvo encuentros con listas locales que apoyan su candidatura, estuvo junto presidentes comunales de la región, recorrió el estado de las obras del nuevo Hospital de Rafaela, y dialogó con vecinos de la ciudad.