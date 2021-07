La política pone las fichas rumbo a las PASO

El cierre de listas ante las juntas electorales partidarias del pasado viernes 9, mostró una vez más que todas las fintas previas se terminan cuando llega la hora de firmar las planillas. Los rostros más despiadados de la política quedan expuestos.



En este turno electoral, recurrentemente debemos decir que la muerte de Miguel Lifschitz agregó un condimento muy especial en el FPCyS: el radicalismo NEO estrenó la curiosa dualidad de presentar candidatos con el socialismo y el PRO simultáneamente (si bien había algunas experiencias previas). De las 196 listas presentadas por NEO, unas 120 fueron dentro del FPCyS. El PDP armó 90 listas.



Las mas de 400 listas del peronismo en pueblos y ciudades contemplan un 65% de armados dentro de Hacemos, la vertiente política creada por Omar Perotti.

Reutemann: el realista de la política

El cierre de listas coincidió prácticamente con el fallecimiento del dos veces Gobernador y cuatro veces Senador nacional Carlos Reutemann. El político elegido por sus conciudadanos paradójicamente por “no ser político”, que mejor calibró su innata intuición (“olfato”, solía adecuarlo) con lo que los cientistas políticos suelen denominar “pragmatismo”, que para el “Lole” no era otra cosa más mundana que “ser realista”.

Esos mismos estudiosos, que no pocas veces contagiados por el prejuicio ideológico desprecian la voluntad popular aseverando – despreciativamente – que Reutemann era un “rancio neoliberal menemista", no reparan que estuvo a punto de quebrar la barrea del millón de votos.



Si una Provincia eligió dos veces gobernador y cuatro veces senador nacional a alguien con esa carga ideológica-política (sin contar que en los años 2015 y 2019 y las intermedias del 2017 ganó Macri en Santa Fe), se les allana el trabajo a los estrategas para las próximas elecciones nacionales.

El factor Sain: una cuña conflictiva entre los tres poderes

Desgastante interna dentro del oficialismo que amenaza con un inflamable conflicto de poderes, provocado por el NES y el Perottismo (ahora “Hacemos”) que ya se desconfiaban antes de lograr el triunfo de Omar Perotti en la “unidad en la diversidad” (trabajosamente patinada por el titular del PJ Ricardo Olivera), que continuó disimuladamente soterrada con el diseño ministerial del Gobernador electo, y estalló cuando salvajemente Marcelo Sain comenzó con sus denuncias contra propios y extraños por la “corrupción ligada a la política”.



Sain transformó la interna entre Perotti y Traferri en un concepto más ecuménico al involucrar a miembros del FPCyS, básicamente los legisladores radicales Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico, con la intención de que queden en el inconsciente colectivo ligados al socialismo.



En los últimos días se desató un fortísimo vendaval judicial con ribetes de competencia constitucional entre los tres poderes del Estado, impulsado por el pedido de suspensión por parte del MPA en su cargo a Sain, con cédulas cruzadas, escritos de apelaciones, decreto gubernamental, resoluciones de jueces y camaristas, y convocatorias legislativas con finales incierto o malogrado, que terminará indefectiblemente en la Corte Suprema de Justicia – a la que públicamente desafió Sain junto con legisladores como el radical Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade - con resoluciones que darán que hablar, casi se podría decir días antes del decisivo cierre de listas nacionales.



Todo parecería indicar que más temprano que tarde, Sain pasaría a engrosar la lista de personas que con su sueldo no llega a cubrir la canasta básica de alimentos.

Los sorpresivos armados nacionales

Se perfilan los precandidatos para las elecciones nacionales. Y nuevamente la política pone las fichas sobre la mesa, que terminará de ordenar la ciudadanía. La necesidad suele tener cara de hereje, asevera el viejo dicho popular.



El macrismo, orgánicamente configurado como PRO, optó por armar una lista químicamente pura dentro de Juntos por el Cambio (con excepción de Amalia Granata que gusta definirse como “somos vida”, pues dice no ser PRO) con Federico Angelini encabezando la grilla de precandidatos a senador nacional junto con precisamente Amalia Granata; mientras que en la nómina de precandidatos a diputados nacionales hará punta Luciano Laspina, seguido por Gisela Scaglia y el ex – canciller Jorge Faurie.



En los andariveles radicales, Mario Barletta como precandidato a diputado nacional sorprendió con el fichaje en la política de la periodista Carolina Losada como cabeza de lista de precandidatos a senadores, acompañada por el intendente de Avellaneda Dionisio Scarpín.



Los radicales NEO hace tiempo que tienen en su líder Maximiliano Pullaro como aspirante senatorial, al tiempo que ficharon al rosarino Gabriel Chumpitaz, del PRO, como cabeza de la lista de diputados. Este sector confía en el “fuerte armado territorial” para el resto de los candidatos a diputados.



El tercero en discordia, José Corral, también definió que él mismo será el precandidato a senador nacional, mientras que Roy López Molina (PRO Rosario) y Lucila Lehmann (Coalición Cívica) lo acompañaran en la boleta de diputados.



La novedad la trajo el socialismo con la diputada provincial (viuda de Miguel Lifschitz) Clara García como aspirante senatorial por ese sector, en caso de que haya internas dentro del FPCyS.



Un dato no menor: el intendente de Santa Fe Emilio Jatón ya se puso al lado de García, marcando el territorio por si hubiese PASO impulsada por su par rosarino Pablo Javkin.

El peronismo definirá en el Patria

Naturalmente el peronismo cerrará su esquema en Buenos Aires entre los tres mandamás: Omar Perotti, Cristina Fernández y Alberto Fernández: y porque no Sergio Massa. Cristina Fernández jugará en estas elecciones su futuro personal más que político, y Santa Fe es una provincia gravitante: renueva sus tres senadores nacionales y nada menos que nueve diputados junto con Córdoba.



Los pupilos senatoriales son Roberto Mirabella y María de los Angeles Sacnún. A menos que CFK quiera fundir el voto duro K y mire para ello a su ministro de Defensa, Agustín “Chivo” Rossi como cabeza de lista.

La Copa América obtenida por la selección nacional de fútbol, fue una vía de escape social a tantas emociones frustrantes y frustradas vividas a lo largo de este año y medio de pandemia. Las próximas serán el 12 de setiembre y 14 de noviembre.