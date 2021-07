Volvió Sain y puso en jaque a la política

El fiscal Martínez recepcionó denuncias de 27 diputados y de su par, el Fiscal Regional Carlos Arietti, en contra de Sain (que, al decir del Senador Raúl Gramajo son dos carpetas de 12 centímetros de alto) que van desde trato inhumano de detenidos en comisarías, pasando por presentaciones ante el INADI (“los santafesinos son todos unos negros pueblerinos”) y una oscura licitación por la compra de armas de fuego, que derivó en un reciente allanamiento a las oficinas del Ministerio de Seguridad por parte de la fiscal Mariela Jiménez, con un oficio para que se le entregara toda la documentación sobre la sospechada compra de armas.

La Comisión de Acuerdos que preside el radical Fabián Bastía – con el voto negativo de los peronistas Alcides Calvo y Leandro Busatto - consideró pertinente dictaminar a favor de la suspensión en sus funciones a Sain por seis meses con quita del 50% del sueldo, que debía ser votado por el pleno parlamentario en Sesión Conjunta de ambas cámaras.



En el medio, Sain interpone un recurso de amparo contra el Estado, y logra que la Jueza de Primera Instancia en lo Laboral de Rosario, Dra. Paula Calace Vigo, ordene a la Comisión de Acuerdos archivar y dejar sin efecto el sumario que se le realiza a Marcelo Sain. El Poder Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado se allana al recurso de amparo presentado por Sain, lo cual desde la oposición lo consideraron no sólo como un hecho inédito, sino insólito.



Así planteadas las cosas, con severas denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición por “fujimorización de la política” (Maximiliano Pullaro), “atentar contra la división de poderes” (senadores “perottistas”) y otras lindezas jurídicas por el estilo, la Sesión Conjunta del Parlamento optó por dejar en suspenso la sanción a Sain hasta que Fabián Bastía, en su condición de titular de la Comisión de Acuerdos y en nombre de la Legislatura, apele este lunes el fallo de la jueza Vigo.



Las votaciones en el pleno legislativo desnudaron además intencionalidades políticas en el mes de cierre de listas.

“Burbujas políticas”

La votación a favor y en contra del cuarto intermedio en la “causa Sain” mostró dos desavenencias dentro del FPCyS, una de las cuales es muy significativa.



El Diputado radical Fabián Palo Oliver votó “con el peronismo” la moción de archivar las actuaciones contra Sain; pero también lo hizo Ariel Bermúdez de CREO, el Partido del intendente de Rosario, Pablo Javkin, uno de los sostenes del FPCyS junto al intendente de Santa Fe, Emilio Jatón.



En el socialismo no quieren más olas y le ponen un manto de piedad a la votación de Bermúdez, aunque saben que su jefe Javkin los está desafiando a internas por las listas nacionales. El lord mayor rosarino se tomó a pecho ser el destinatario del plazo fijo socialistas tras la muerte de Miguel Lifschitz.

Los “outsider” interpelan a la político (y los políticos)

El arribo a la política de personajes totalmente ajenos al ambiente, cuyo mérito proselitista fue - y es – además de ser famosos en sus profesiones, ubicarse en una posición aséptica, cuando no acusatoria de “las viejas prácticas políticas y los políticos que las llevan a cabo”. Ello redituó favorablemente en los hábiles armadores que buscaron en aquellas personas conocidas inyectar “aire fresco” al contaminado ambiente político.



Carlos Menem lo intentó con éxito con Carlos Reutemann, Ramón “Palito” Ortega y Daniel Scioli; después vinieron experiencias locales en concejalías, senadurías, diputaciones; y ahora por lo visto se reactualiza en el armado de las listas nacionales.



Es así como el Partido UNITE que llevará de precandidata a senadora nacional a la actual diputada provincial “Provida” Betina Florito, encontró en la ex boxeadora múltiple campeona mundial Alejandra “Locomotora” Olivera una posible carta de triunfo como precandidata a diputada nacional. Olivera arrastra un entrañable cariño de una amplia franja de la sociedad y eso, traducido en probables votos, ya inquieta a varios sectores de la política “tradicional”.



Uno de los espacios radicales en pugna entro de Juntos por el Cambio buscó en el periodismo la posibilidad de triunfar; y fue así como la periodista televisiva rosarina – ahora radicada en Buenos Aires - Carolina Losada, será precandidata a senadora nacional junto al experimentado ex intendente de esta capital, ex diputado nacional y ex Embajador en Uruguay Mario Barletta, que la acompañará encabezando la lista de diputados nacionales.



Amalia Granata, actual diputada provincial también es codiciada por sectores políticos debido a su popularidad mediática. De la misma manera, nombres como el del goleador Gabriel Batistuta suenan en el fantasioso microclima de los armados políticos.

Carrió y Larreta vinieron por la unidad y fracasaron

Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta hicieron un vuelo rasante este sábado por esta ciudad capitán en pos de la unidad de Juntos por el Cambio. Pero se fueron con las manos vacías.

Carrió y Larreta recalaron primero en el country Aires del Llano donde vive Miguel del Sel para desearle feliz cumpleaños, y de paso preguntarle por última vez si aceptaría ser candidato a senador nacional. Una vez más, la respuesta fue negativa.



De allí Carrió fue a visitar a los otros dos aspirantes a formar listas en Juntos por el Cambio Santa Fe: los radicales José Corral y Mario Barletta. Ambos, distanciados irreconciliablemente entre sí, le dijeron que si Del Sel no juega ellos siguen adelante con sus intenciones; Barletta con su estelar precandidata a senadora Carolina Losada, y José Corral (de quien se dice que contaría con el respaldo de Elisa Carrió) merced a su nivel de conocimiento, por haber sido hace dos años candidato a Gobernador de Cambiemos.



De todos modos, aún si Miguel Del Sel hubiese aceptado la candidatura, la unidad no se lograría, pues el radicalismo NEO no cejará en su posición de llevar a Maximiliano Pullaro como “inamovible” precandidato a senador nacional.



Mientras Carrió se reunía con Corral y Barletta, Horacio Rodríguez Larreta fue a visitar a los suyos. Luego de estar con Del Sel, pasó por el local del PRO en esta capital; hecho que otro aspirante senatorial, Federico Angelini del PRO, no quiere que pase desapercibido.

Peronismo para armar

El perottismo, oficializado internamente en el peronismo como Hacemos Santa Fe, insiste en que Roberto Mirabella será el precandidato a senador nacional; y hasta no descartan ir a Paso si otros sectores tienen la misma voluntad.



Oscar “Cachi” Martínez junto con Sergio Massa inscribirán este 14 de julio el frente + Santa Fe, para jugar “por adentro o por afuera del peronismo” aseguran, la precandidatura a primer diputado nacional de Martínez.

En tal sentido, hay conversaciones con el actual diputado nacional Luis Contigiani para que lo acompañe en esa patriada, sea como precandidato a senador o en una posible interna.



Este viernes 9 de julio ante los Partidos y el lunes 12 en la Junta Electoral, culminará la primera fase rumbo a las elecciones 2021, con el cierre de las listas provinciales.